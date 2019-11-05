“Link” الاستعلام عن المقطوعة mlsd.gov.sa برقم السجل 1441| موقع وزارة العمل والتنمية...

نوفر رابط الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب 1441 أو برقم السجل من وكالة وزارة الضمان الاجتماعي كأحد فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد برنامج المساعدة المقطوعة من البرامج المساندة التي تقدمها الوزارة للأسر الضمانية بالمملكة من أجل تحسين ظروفهم المعيشية ومساعدتهم نقدياً لكي يحيوا حياةً كريمة، ويستهدف الضمان الاجتماعي المقطوعة لجميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي من أصحاب الدخل المحدود ممن لم يحصلوا على مبالغ معاش الضمان الاجتماعي.

ويتم التقديم على المساعدة المقطوعة 1441 عن طريق مكاتب الضمان المنتشرة بكافة مناطق المملكة، حيث يمكنكم التعرف على دليل فروع مكاتب الضمان من خلال اتباع رابط (دليل الفروع)، ويجب العلم أن أوقات العمل الرسمية تبدأ من يوم الأحد حتى يوم الخميس اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة 2:20 مساءً، ومن يرغب في الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441 يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز، كما يمكنكم التعرف على رقم حساب المواطن السعودي الرسمي.

الاستعلام عن المقطوعة 1441

يجب بدايةً التعريف بـ ماهية المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي باعتبارها أحد البرامج المساندة للوكالة، حيث تعد مقطوعة الضمان الاجتماعي هي المساعدة المالية أو النقدية المقدمة من الضمان الاجتماعي المقطوعة لأصحاب الدخول المحدودة سواء كانوا من المشمولين بـ معاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم حتى وإن كانوا على رأس العمل أو يحصلون على دخلاً شهرياً ضعيفاً من التقاعد أو من غيره تمنعهم من الحصول على المعاشات الضمانية.

ويتم صرف المساعدة المقطوعة بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ الثلاثين ألف ريال لكل حالة من المتقدمة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي أو المساعدة المقطوعة وفق الضوابط المحددة لكل برنامج من البرامج المساندة الضمانية، والهدف من إنشاء هذا النوع من المساعدات المالية هو تحسين ظروف المستفيدين المعيشية، كما تتيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعلام الضمان الاجتماعي للأفراد أو الاستعلام عن المقطوعة 1441 برقم السجل المدني ورمز التحقق من خلال موقع وزارة العمل الإلكتروني.

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ويتم استهداف كافة المستفيدين المشمولين ببرنامج الضمان الاجتماعي من ذوي الدخل المحدود أو الضعيف الغير مشمولين بنظام المعاش الضماني، ويتم التقديم على المساعدة المقطوعة من خلال مكاتب الضمان المنتشرة بكافة مناطق المملكة، كما تتم مراجعة المواطن أو المواطنة لمكتب الضمان التابع له بحسب المنطقة الجغرافية ووفقاً لأوقات العمل الرسمية المذكورة عالية، وفي حال العجز عن الذهاب للمكتب، فيتم الشخوص ميدانياً من جانب الباحث للمواطن بالمنزل، ومن يرغب في الاستعلام عن المقطوعة 1441 يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (mlsd.gov.sa) عبر موقع الضمان الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد الإلكتروني.

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مميزات التسجيل في موقع وزارة العمل 1441

يمكن تحقيق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال التسجيل بموقع الضمان الاجتماعي، ويمكنك التعرف على مزايا التسجيل في الموقع الإلكتروني من خلال النقاط التالية:

تيسير الخطوات الخاصة بطلب خدمة إلكترونية جديدة دون الحاجة لإدخال البيانات في كل مرة. التحقق من هوية المتقدم بسهولة. التواصل مع الدعم الفني للوزارة بكل سهولة ويسر عبر الإيميل أو رقم الجوال المعتمد للحصول على معلومات الحملات الخاصة بالتوعية أو الاستفادة من الإعلانات الدورية. استرجاع بيانات الطلبات السابقة بشكل يسير ومعرفة الإجراءات التي تمت عليها.

معرفة أخر المستجدات على الطلبات المقدمة.

المساعدة المقطوعة برقم السجل

يتم التقديم على المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي ومن ثم يتم دراسة الحالة المتقدمة للاستفادة من مبالغ الضمان الاجتماعي المقطوعة خلال مدة زمنية تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام، وفي حال عدم الاستجابة للطلب المقدم منك خلال المدة المذكورة، فيمكنك متابعة حالة طلبك المقدم، ثم التصعيد عبر خدمة صوتك مسموع، ومن يرغب في معرفة وسائل اتصال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو معرفة رقم الضمان الاجتماعي خدمة العملاء، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط عبر موقعنا موقع عرب نيوز.