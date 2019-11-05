حجز تذاكر ونترلاند .. جدول فعاليات موسم الرياض 4 نوفمبر

يبحث كل المتابعين لموسم الرياض بوليفارد 2019 عن طريقة حجز تذاكر ونترلاند الفعالية الأولى من نوعها في المملكة والتي تُحقق رؤية المملكة 2030، تهدف فعالية موسم الرياض لتحسين التنمية السياحية وتنمية الاقتصاد السعودي الوطني لجعل المملكة من كبرى الواجهات السياحية في الشرق الأوسط وتُعرف الزائرين على معالم المملكة السياحية والحضارية بالتالي ترفع من الاقتصاد الوطني وتُحسن التنمية.

رياض ونتر وندرلاند من أضخم الفعاليات التي يسعى الكثيرين كبارًا وصغارًا للاشتراك بها لحضور الحدث الأضخم في المنطقة في طريق الملك فهد والاستمتاع بأكبر ملاهي متنقل والعيش في جو الأجواء اللندية الشتوية، الملاهي هي قبلة محبي الترفية وسط الأجواء الشتوية الآن بين يديك بالرياض، أسعار التذاكر 50 ريال طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء و100 ريال في أيام الذروة من الخميس إلى السبت لابد من الاهتمام بنظافة وجمال المكان

حجز تذاكر ونترلاند

بعد زيادة الإقبال الكبيرة على شراء تذاكر ونترلاند لحضور فعاليات الرياض 2019 كشفت الهيئة العامة للترفيه عن سعر التذكرة لدخول بوليفارد الرياض 100 ريال للفرد وذلك لضمان تجربة رائعة للجميع وخصوصًا بعد الإقبال الكبير والمتزايد على شراء التذاكر وقالت أن التذكرة لن تشمل المطاعم والفعاليات يمكنك حجز فعالية موسم الرياض من خلال موقع ticketmx، لحضور الفعالية الأكبر في المقامة في 12 منطقة في المملكة، والدخول مجاني لأقل من 12 عام. ويمكنك الحجز وشراء تذاكر رياض ونتر لاند من خلال رابط الفعالية لشراء التذاكز، لتستمتع بالحدث الأكبر في الشرق الأوسط أكبر ملاهي متنقلة في الشرق على مساحة 200 ألف متر مربع وتستمتع بأكبر حلبة للتزلج في الشرق الأوسط.

يوجد بالفعالية العديد والعديد من الفعاليات الهامة يمكن الاطلاع عليها من موقع موسم الرياض الرسمي، ضمن الفعالية تجد الحفلات الغنائية والمعارض والمسرحيات وعروض المناطيد الهوائية وكما يمكن الحجز من خلال تطبيق الفعالية على نظامي الأندرويد والأيفون، يُذكر أن مدة المهرجان 70 يوميًا تستهدف المملكة من خلال جذب 20 مليون زائر إليها لجعلها وجهة سياحية عالمية تتمتع المملكة بالكثير والكثير من المعالم الحضارية والمهرجانات التراثية التي تظهر ثفافة المملكة العريقة مثل فعاليات الصقور السعودية وفعاليات الصيد وغيرها من الفعاليات الفنية التراثية.