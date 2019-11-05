كشفت مصادر أن الجهات الأمنية قبضت على شابين ظهراً في مقطع فيديو وهما يقومان بتصرفات شاذة في إحدى المركبات بطريق عام. وكان مقطع فيديو قد تم تداوله أظهر تصرفات الشابين ومجاهرتهما بالمعاصي، صاحبه مطالبات واسعة بالقبض عليهما وتطبيق الأنظمة حيالهما بحسب صحيفة “سبق”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: الأمن يقبض على شابَّيْن قاما بتصرفات شاذة في طريق عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.