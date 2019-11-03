طرق الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم فقط برقم الاقامة عبر موقع أبشر الجوازات السعودية

ازدادت عملية البحث حول الاستعلام عن الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم من المملكة العربية السعودية حيث تعد من الإجراءات التي يتخذها المقيمين والعاملين بها وذلك في الآونة الأخيرة، ولذلك كانت عملية البحث حول موعد الاستعلام والإجراءات اللازم اتخاذها كثيرة وذلك لرغبة الجميع في الانتهاء من الإجراءات سريعاً.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم

قامت الهيئة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بالتصريح أنه من الممكن إنهاء الإقامة من خلال موقع أبشر الإلكتروني وذلك عن طريق رقم الإقامة فقط وذلك حرصا منها في التسهيل على جميع العاملين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حيث توفر عليه الوقت والجهد فمن خلال دخوله علي موقع أبشر يستطيع إنهاء الإقامة أو تحديد مدتها وغيرها من الإجراءات التي يحتاجها العمال والوافدين إلى المملكة.

رابط وطريقة الاستعلام

سهلت الهيئة العامة للجوازات القيام بإجراءات إنهاء الإقامة حيث قامت بتخصيص رابط عبر موقع أبشر الإلكتروني حيث يتم تسجيل الدخول عبر موقع أبشر الإلكتروني ثم يجب علينا إدخال البيانات المطلوبه كالاسم ورقم جواز السفر ورقم الإقامة .

ثم التأكيد على صحة هذه البيانات مرة أخرى وذلك حتى لا يحدث أي خطأ أو خلل خلال استكمال الإجراءات ثم الضغط على تسجيل بعد أن تم التأكد من صحة البيانات فتظهر لنا بعد ذلك كل ما يخص التأشيرة من موعد الانتهاء ومدة الإقامة وغيرها.