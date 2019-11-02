رابط حجز تذاكر سفاري الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض

انطلقت فعالية سفاري الرياض أو رياض سفاري يوم 1 نوفمبر وسوف تستمر الفعالية حتى يوم 10 ديسمبر وهي الفعالية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ضمن فعاليات موسم الرياض لأول مرة بالمملكة سفاري مفتوحة يمكنك فيها تحدي نفسك والتصوير ومع الحيوانات كالأسد والحيوانات البرية والحيوانات الأليفة بمكان مفتوح تجد نفسك وسط مجموعة من الحيوانات النادرة وليس ذلك فقط بل في بيئتها الرئيسية تجد السيارات المخصصة لتنقلك في جوانب المكان ولا تنسى التقاط السيلفي مع الأسد والفيل.

رابط حجز تذاكر سفاري الرياض

بعد الإعلان عن بدء الفعالية يبحث الكثيرين عن سبل الاشتراك في رياض سفاري، سعر الفعالية 50 ريال للدخول و 150 ريال جولة السفاري وهي متاحة للجمهور من الساعة 11:30 حتى الساعة 21:00 مساءً، تحت شعاع استمتع ضمن الفعاليات الترفيهية وضعت الهيئة العامة للترفيه رابط شراء تذكرة الفعالية على موقع فعالية الرياض الرسمي، مكان الفعالية نوفا طريق مكة المكرمة.

الحيوانات المتواجدة النمر الذهبي والنمر الأبيض والأسود الإفريقية وفرس النهر القزم والزرافة والمها العربي والفيل الأسيوي وغيرها الكثير، يوجد بالفعالية مسرحًا مفتوحًا يوجد به ثلاث عروض مختلفة وهم سيرك الحيوانات، وعرض الفرقة الافريقية الراقصة، والعرض البهلواني) يوجد بالحديثة المغلقة بالقبة الزجاجية نحو 250 نوع من الطيور النادرة ويوجد بحيرة للتماسيح والسلاحف العملاقة والحمار الوحشي لا يشمل ذلك سعر التذكرة.

يوجد أيضًا ألعاب المغامرات للكبار حوالي 25 لعبة ولا تشمل سعر التذكرة، والألعاب المائية ومناطق مخصصة للصغار ومطعم حديقة الغابة وورش تعليمية متنوعة للأطفال، وموعد رحلات السفارى من الساعه 11 ص الى 3:30 م ومده الرحله 40 دقيقة.