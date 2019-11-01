2019-11-01

الشيخ إبراهيم الزريق حاضر عن الجنة ونعيمها وتوفي بعدها بساعات

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفي الشيخ الداعية إبراهيم بن عبدالعزيز الزريق الأربعاء الماضي، بعد ساعات من إلقاء محاضرة في مسجد بالرياض عن “الجنة ونعيمها”.

وصُلي على الشيخ إبراهيم الزريق عصر أمس الخميس في جامع الراجحي بالرياض.

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وشارك الشيخ الراحل صباح يوم وفاته في ورشة عمل بعنوان “تفعيل المقرأة القرآنية” والتي نظمتها إدارة الإشراف التربوي ولجنة مسابقات القرآن والسنة في إدارة التعليم بالرياض.

وقال مقربون من الشيخ إبراهيم الزريق: إنه عُرِفَ عنه الغيرة على الدين والمشاركة الدعوية، حيث ألقى عشاء الأربعاء محاضرة عن الجنة في أحد مساجد الرياض، ثم دخل منزله وتوجه إلى غرفته، وتفاجأ أهله بموته فجأة.

ونشر البعض مقاطع فيديو للشيخ الراحل تتضمن أبرز محاضراته الدعوية، ومنها التوبة إلى الله عز وجل.