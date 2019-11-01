“الضريبة الانتقائية والمقابل المالي على الوافدين”.. أهم المبادرات المساهمة في تنمية...

أوضحت وزارة المالية أن الحكومــة نفذت العديــد مــن المبـادرات لتنميــة الإيرادات غيــر النفطيــة بهــدف تنويـع مـوارد الدولـة للحـد مـن تقلبـات الإيرادات العامـة. وقالت الوزارة في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة، إن من أهم هذه المبادرات تطبيق ضريبة القيمة المضافــة، والمقابــل المالــي علــى الوافديــن، والضرائــب الانتقائية (التبـغ ومشـتقاته والمشـروبات الغازيـة ومشـروبات الطاقـة). وأضافت أن هذه الإصلاحات ساهمت في نمو الإيرادات غير النفطية بشـكل ملحـوظ، بالإضافة إلـى إجـراءات التصحيـح التدريجـي لأسعار الطاقـة المحليـة مـن خلال ربـط المنتجـات بأسعار المرجعية التي من أهدافهــا ترشـيد اسـتخدام الطاقــة.

كمــا قامـت الحكومة بتنفيـذ عــدد مــن الإصلاحات فـي العـام الحالـي 2019م مـن أهمهـا، تخفيـض حـد التسـجيل الإلزامي فـي ضريبـة القيمـة المضافـة، والزيـادة المعتمـدة للمقابـل المالـي علـى الوافديـن، والضريبـة الانتقائية علـى المشـروبات المحلاة، وتحصيـل مبالـغ من تسـويات زكاة البنوك وتسـويات قطــاع الاتصالات. وأضافت أن هـذه الإصلاحات أيضاً عزّزت الإيرادات غيـر النفطيـة بشـكل ملحـوظ، حيـث بلـغ متوسـط الإيرادات غيـر النفطيـة قبـل الإصلاحات (منـذ العـام 2012م إلـى العـام 2016م) حوالـي 140 مليار ريال، بينمــا تضاعــف متوســطها بعــد الإصلاحات (منــذ العــام 2017م إلــى العــام 2019م) إلــى حوالــي 288 مليــار ريــال.