سد احتياجات نجران من أخصائيي المحركات الكهربائية

المحركات والمولدات
ينقسم قسم الكهرباء في المعهد الصناعي الثانوي بنجران إلى قسمين (الكهرباء الصناعية - الكهرباء الإنشائية)، ويتساوى التخصصان في دراسة قوانين وأساسيات الكهرباء، ويركز التدريب في قسم الكهرباء الصناعية على الآلات الكهربائية ومنها المحركات والمولدات والمحولات وطرق التحكم فيها، ويتم التدريب فيها على إعادة لف المحركات ثلاثية وأحادية الوجه، وذلك يؤهل المتدربين للالتحاق بسوق العمل، حيث إن منطقة نجران تفتقر إلى هذا التخصص، إذ لا يوجد سوى عدد محدود جدا من المصانع لسد حاجة السوق.
دوائر الاتصال
يركز قسم الكهرباء الإنشائية على تأسيس المباني وتجهيز دوائر الاتصال والإنذار والحريق، ويوجد بعض النماذج في قسم الكهرباء تتواكب مع توجه بعض الدول للتقليل من الاعتماد على النفط في إنتاج الطاقة، وقد تم عمل نموذج لمشروع برج الطاقة الشمسيةSolar) Power Tower) الذي يعرف بفاعليته في إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال استغلال أشعة الشمس وعكسها على نقطة، ويتم الاستفادة من الحرارة في توليد الطاقة الكهربائية، وهو مشروع يختلف اختلافا كليا عن الخلايا الشمسية «Solar cells».
الكهرباء الصناعية
المحركات والمولدات والمحولات
التدريب على إعادة لف المحركات ثلاثية وأحادية الوجه
تأهيل المتدربين للالتحاق بسوق العمل
الكهرباء الإنشائية
تأسيس المباني وتجهيز دوائر الاتصال والإندار والحريق
تقليل الاعتماد على النفط في إنتاج الطاقة
عمل نموذج لمشروع برج الطاقة الشمسيةSolar Power) Tower)
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