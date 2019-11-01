15 % زيادة الأحكام الصادرة من الدرجة الأولى خلال شهر

وأوضحت الإحصائية أن نسبة 66 % من الأحكام الصادرة تركزت في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، حيث احتلت المناطق الثلاث المراتب الأولى من إجمالي المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة: (العامة في الدعاوى - الأحوال الشخصية في الدعاوى - الإنهاءات والأحكام الجزائية في الحق العام)، أما بالنسبة للأحكام العامة في الإنهاءات، فقد احتل المراتب الأولى كل من مناطق عسير ثم مكة المكرمة ثم القصيم، أما فيما يخص الأحكام الجزائية (الحق العام)، فقد احتل المراتب الأولى كل من مناطق الرياض ثم مكة المكرمة ثم الشرقية.
وشكلت الأحكام الصادرة من المحاكم العامة في الإنهاءات نسبة 5%، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى بنسبة 95 %، وجاءت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية على العكس حيث بلغت نسبة الأحكام الصادرة في الإنهاءات نسبة 67 %، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى نسبة 33 % منها، والأحكام في قضايا الحق العام 80 % من الأحكام في القضايا الجزائية، بينما شكلت الأحكام في قضايا الحق الخاص نسبة 20 % منها.
الأحكام الصادرة في محاكم الدرجة الأولى خلال شهر محرم
51116 مجموع الأحكام
مجموع الإنهاءات في الأحوال الشخصية
14215 حكما
6886 عدد الدعاوى
الأحكام الجزائية اشتملت على «حق خاص وحق عام»
مجموع الحق الخاص
2311 حكما خاصا
مجموع الحق العام
9384 حكما عاما
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