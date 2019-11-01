15 % زيادة الأحكام الصادرة من الدرجة الأولى خلال شهر

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال شهر محرم الماضي بلغت 51116 ألف حكم، بزيادة 15 % عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي 1440، حيث سجلت 44563 ألف حكم. وتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يومياً بين 2060 حكماً و 3108 أحكام في اليوم الواحد بمتوسط 2690 حكماً، وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال نسبة 41 %، ثم تلتها الأحكام في القضايا العامة بنسبة 36 % من أحكام محاكم الدرجة الأولى، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 23 %.

وأوضحت الإحصائية أن نسبة 66 % من الأحكام الصادرة تركزت في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، حيث احتلت المناطق الثلاث المراتب الأولى من إجمالي المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة: (العامة في الدعاوى - الأحوال الشخصية في الدعاوى - الإنهاءات والأحكام الجزائية في الحق العام)، أما بالنسبة للأحكام العامة في الإنهاءات، فقد احتل المراتب الأولى كل من مناطق عسير ثم مكة المكرمة ثم القصيم، أما فيما يخص الأحكام الجزائية (الحق العام)، فقد احتل المراتب الأولى كل من مناطق الرياض ثم مكة المكرمة ثم الشرقية.

وشكلت الأحكام الصادرة من المحاكم العامة في الإنهاءات نسبة 5%، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى بنسبة 95 %، وجاءت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية على العكس حيث بلغت نسبة الأحكام الصادرة في الإنهاءات نسبة 67 %، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى نسبة 33 % منها، والأحكام في قضايا الحق العام 80 % من الأحكام في القضايا الجزائية، بينما شكلت الأحكام في قضايا الحق الخاص نسبة 20 % منها.

الأحكام الصادرة في محاكم الدرجة الأولى خلال شهر محرم

51116 مجموع الأحكام

مجموع الإنهاءات في الأحوال الشخصية

14215 حكما

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6886 عدد الدعاوى

الأحكام الجزائية اشتملت على «حق خاص وحق عام»

مجموع الحق الخاص

2311 حكما خاصا

مجموع الحق العام

9384 حكما عاما