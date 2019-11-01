مكافحة الجراد في 3.5 آلاف هكتار

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن حالة الجراد الصحراوي في كل من جازان والليث تحسنت، بعد عمليات المكافحة الجيدة التي قامت بها الوزارة خلال شهر أكتوبر، مشيرة إلى أن أعمال الاستكشاف مستمرة في نطاق الموسم الشتوي بالساحل الغربي للمملكة، بهدف القضاء على هذه الآفة والحد من انتشارها.

وأوضحت البيئة أن فرق الاستكشاف والمكافحة قامت خلال شهر أكتوبر، بمسح 239798 هكتارا ومعالجة 3500 هكتار في الليث وجازان، مؤكدة أن حالة الجراد الصحراوي في المدينتين في تحسن ملحوظ، إلا أن الوضع العام ما زال يحتاج لمزيد من المتابعة واستمرار الاستكشاف المكثف في جميع نطاق التكاثر الشتوي، وذلك للتحسن المستمر في الظروف البيئية، وتدهور حالة الجراد الصحراوي، واحتمالية حدوث غزو للأسراب من دول تكاثر الموسم الصيفي.

وبيَّنت الوزارة أن التقارير الميدانية تسجل وجود أعداد قليلة من الجراد الانفرادي والانتقالي المشتت في جازان والليث، مع وجود أعداد قليلة من الحوريات الانفرادية الناتجة عن تزاوج بعض تلك الأعداد التي نضجت خلال الفترات الماضية، كما شوهد تزاوج قليل جدا وفي نطاق محدود بمحافظة الليث، مشددة على أن جميع تلك الأعداد تحت المتابعة المستمرة من قبلها.

وعن حالة الجراد الصحراوي في البلدان المجاورة للمملكة، أكدت الوزارة أن آخر تقرير صادر من مركز معلومات الجراد الصحراوي بالفاو، أشار إلى أن الحالة هناك أصبحت أكثر تعقيدا وذلك بعد فقد السيطرة في إثيوبيا ووصول الدبا للمراحل الأخيرة وحدوث الانسلاخات وتشكيل الأسراب والمجموعات استعدادا للهجرة نحو موسم التكاثر الشتوي، إضافة إلى عدم وجود نتائج جيدة للمكافحة.