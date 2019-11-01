تعليم الرياض يشدد على ضرورة الاهتمام بالعلم الوطني

أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على ضرورة التزام جميع مكاتب التعليم وجميع المدارس التابعة لإدارة تعليم الرياض برفع العلم الوطني على جميع المباني التعليمية.

جاء ذلك في تعميم وجهه مدير التعليم إلى جميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية (بنين وبنات)، مشيرا إلى أنه بناء على برقية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر نهاية شهر محرم الماضي بشأن (نظام العلم) للمملكة، مؤكداً ضرورة التزام جميع المدارس والمكاتب برفع العلم الوطني على المبنى.

كما أكد التعميم على ضرورة الاهتمام بالعلم واستبدال العلم الممزق أو الباهت أو صغير الحجم والرجوع للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص، وذلك تحت مسؤولية «قائد وقائدة» المدرسة مع متابعة ذلك بشكل مستمر من قبل المشرفين والمشرفات التربويين خلال زياراتهم الميدانية.

كما أكد الوهيبي على التقيد بأداء النشيد الوطني (تحية العلم) ضمن فعاليات الاصطفاف الصباحي بدايةً من البرامج المنفذة في اليوم الدراسي، ومراعاة التعاميم الصادرة من قبل وزارة التعليم بهذا الشأن، وإبلاغ جميع منسوبي المكاتب والمدارس للعمل بموجب ذلك.‫