%25.4 من المرضى غير راضين عن الخدمات الطبية

وعلمت «دوت الخليج» أنه تم استحداث مؤشرات لقياس الأداء في 70 مستشفى من المستشفيات الرئيسية بمختلف المناطق لقياس مؤشرات الأداء في العيادات الخارجية وغرف العمليات وأقسام التنويم وأقسام الأشعة، كذلك تم استحداث مؤشر لمتابعة قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، والعمل على إيجاد حلول للقوائم التي تزيد عن 36 يومًا، بهدف تقليل مواعيد الانتظار وزيادة رضا المرضى والمراجعين عن الخدمات الصحية، والعمل على تذليل معوقات العمل التي تواجهها المستشفيات في المناطق.
خدمات صحية
أشارت مصادر مطلعة إلى أن الصحة تقوم بتغطية نحو 60 % من احتياجات الخدمات الصحية بالمملكة، في حين تساهم الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بتغطية نحو 40%، وتوسعت الخدمات العلاجية خلال السنوات الماضية وأصبحت تغطي كافة أرجاء المملكة، وتعمل الصحة على 3 محاور تتضمن زيادة التغطية بالخدمات العلاجية لتشمل المواقع النائية والبعيدة نسبيًا عن المدن، وتحسين وتطوير المرافق الصحية وذلك ضمن برنامج إحلال المستشفيات في مبانٍ جديدة وإعادة تجهيزها وتأثيثها.
رحلات علاجية
أوضحت وزارة الصحة أنه تم خلال خلال فترة الربع الثالث من 2019 إجراء 103075 استبيانًا لتغطية جميع مناطق المملكة من خلال 15 رحلة علاجية تقدمها الوزارة، وتشمل: المستشفيات (العيادات الخارجية - التنويم - جراحات اليوم الواحد)، مراكز الرعاية الصحية الأولية، مراكز الإقلاع عن التدخين، المراكز المتخصصة للقلب، المراكز المتخصصة للكلى، المراكز المتخصصة للأورام، مراكز السكر التخصصية، الرعاية الصحية المنزلية، مراكز الأسنان التخصصية، مراكز التأهيل الطبي، مراكز فحص ما قبل الزواج، بنوك الدم.
رصد وتقييم
أطلقت وزارة الصحة برنامجًا «قياس تجربة المريض» وذلك بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية، مبينةً أن فكرة البرنامج تقوم على القيام باستبيانات مصممة لكل رحلة على حدة في المنشأة الصحية بهدف رصد وتقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له.
ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية عن طريق طرف ثالث بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، ويتم مقارنة نتائجها بمثيلاتها إقليميًا وعالميًا، مما سيتيح بشكل أكبر مواكبة التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته، بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير.
قياس تجربة المريض
103075 استبيانًا
15 رحلة علاجية
العيادات الخارجية
التنويم
جراحات اليوم الواحد
مراكز الرعاية الصحية الأولية
المراكز المتخصصة للقلب والكلى والأورام والسكر
الرعاية الصحية المنزلية
كانت هذه تفاصيل خبر %25.4 من المرضى غير راضين عن الخدمات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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