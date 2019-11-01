رحلات المسار البديل لقطار الحرمين 4 نوفمبر

تبدأ رحلات المسار البديل لقطار الحرمين الواقع بجوار محطة السليمانية بجدة الأسبوع المقبل «4 نوفمبر الجاري»، بعد أن انتهت مهلة الشهر التي أعقبت الحريق الهائل الذي تعرضت له المحطة الرئيسة، على أن تصبح محطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة هي الرئيسة، وأكدت إدارة مشروع قطار الحرمين اكتمال جاهزية المسار البديل من خارج محطة السليمانية بجدة.

ويتجه ركاب القطار إلى محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي حيث تقوم الشركة المنفذة للمشروع بتنفيذ مسار بديل لمرور القطار دون أن يمر بمحطة السليمانية. وانطلق أول من أمس القطار التجريبي للرحلات، ومن المتوقع أن تنطلق رحلة تجريبية بين جدة ومكة المكرمة يستقلها وزير النقل الجديد، رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية المهندس صالح الجاسر، ورئيس هيئة النقل الدكتور رميح الرميح ورئيس شركة سار الدكتور بشار المالك.

يذكر أن الحريق الذي اندلع في محطة القطار بالسليمانية بدأ من سقف المحطة واستمر لأكثر من 12 ساعة تسبب في أضرار بالغة، لكن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أكد على صدور توجيهات بتشكيل لجان من عدة جهات للتحقيق في أسباب الحريق.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة حينها أنه تم نقل 5 مصابين للمستشفى إثر الحريق، بينما بلغ عدد الفرق الطبية 16 فرقة من عدة جهات تعمل في موقع الحريق. وانتشرت أكثر من 26 فرقة إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بمحافظة جدة للعمل على إخماد الحريق، بالإضافة إلى طائرتين من طيران الأمن.