إخماد حريق بركسين متجاورين بطريق مكة جدة

أخمد الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، أمس، حريقا شب في «بركسين» وغرفة ملاصقة لهما على طريق مكة - جدة السريع. وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، أن الإدارة تلقت بلاغا بوقوع حادث حريق بطريق مكة جدة السريع جوار محطة الفتح واشتعال النار في «بركسين» متجاورين وغرفة ملاصقة لهما معدة لسكن عمال تابعة لأحد المواقع التجارية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده والحد من انتشار اللهب للمواقع المجاورة، وأفاد أن الحادث لم ينجم عنه أي إصابات في الأرواح، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.



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