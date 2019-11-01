بدر بن سلطان يستعرض خطط إصلاح ذات البين المستقبلية



رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا للجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، بحضور رئيس اللجنة حاتم بن حسن قاضي والأعضاء. واستعرض الاجتماع أعمال اللجنة وأنشطتها وخططها المستقبلية، إذ نظرت اللجنة منذ إنشائها قبل نحو 20 عاما قرابة 11500 قضية، أسهمت في إنهاء معظمها بالصلح بدعم من إمارة المنطقة، انطلاقا من دور اللجنة في تحقيق وتعزيز قيم التسامح والعفو والإصلاح في المجتمع. وأوضح العرض أعمال اللجنة التي تركّز على تقوية الروابط الاجتماعية، ونبذ أسباب الخلاف والتشاحن والبغضاء، وتوثيق أواصر الألفة بين أفراد المجتمع من خلال حل النزاعات والصلح في الخصومات، وبذل النصح وتقديم الاستشارات التخصصية للوصول إلى حياة كريمة تكفل للمجتمع العيش في هدوء وسلام، كما تكرّس أعمال اللجنة للوصول إلى مجتمع متسامح تسوده قيم العفو والصبر والاحتساب والتعاون، من خلال نموذج ريادي لحل الخلافات والإصلاح بين المتنازعين بفاعلية عالية ومنهجية علمية، إلى جانب تسخير أحدث أساليب التواصل والتقنيات في أداء المهام بدعم ومشاركة قاعدة كبيرة من المختصين من أبناء المجتمع. كما استقبل الأمير بدر بن سلطان، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، يرافقه عدد من مسؤولي الفرع، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإرشاد الأسري والنفسي. وتسلم الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء تقريرا عن أعمال الفرع خلال حج 1440، تضمنت الأعمال التي نُفذت خلال الموسم، التي شملت تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت ومتعهدي تشغيل المجازر، إضافة إلى تفقد منافذ العمل الدائمة وصالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي ومطار الطائف. وبحسب التقرير، فقد أصدر فرع وزارة العمل بالمنطقة أكثر من 53 ألف تأشيرة عمل موسمية، فيما جرى تنفيذ 331 زيارة ميدانية خلال موسم الحج، وشارك الفرع في الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ، إلى جانب المشاركة مع الجهات الحكومية في مركز العمليات الموحد 911، إلى جانب تقديم المساعدات عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، كما شارك بنحو 4200 متطوع. من جهة ثانية، استمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن أعمال جمعية الإرشاد الأسري والنفسي، قدّمه رئيس مجلس الجمعية جزاء المطيري، أوضح خلاله أن الجمعية تسهم في رفع دور مراكز الإرشاد الأسري والنفسي والتدريب والتأهيل، ورفع مستوى الكفاءة المهنية للمختصين في الإرشاد الأسري والنفسي، وتنمية كفاءة الأسرة السعودية لتحقيق الأمن المجتمعي، وحماية مصالح المنشآت الأسرية والنفسية لتنمية وتعزيز التقدم المعرفي والمشاركة في خدمة قضايا المجتمع.

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