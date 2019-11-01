أمين عسير يناقش المشروعات البلدية بالسرح

بحث أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مع وفد من أهالي مركز«السرح» التابع لمحافظة النماص، مطالب المواطنين في مجال تطوير الخدمات البلدية، وزيادة الاعتمادات لمشروعات المركز. جاء ذلك، خلال استقباله -في مكتبه بالأمانة- عددا من مشايخ وأهالي «السرح»، الذين أشاروا إلى حاجتهم لدعم مشروعات السفلتة والإنارة لشوارع الأحياء، وتدعيم خدمات النظافة. وأكد الحميدي أن هذه المطالب حق مشروع ومحل تقدير، مشيرا إلى أن هدف الأمانة وخططها الجاري تنفيذها، تقوم على التنمية الشاملة لجميع المحافظات والمراكز في منطقة عسير. من ناحية أخرى، بدأت أمانة منطقة عسير -ممثلة في بلدية خميس مشيط- في إعادة تأهيل «طريق الستين» بمحافظة خميس مشيط. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه تم تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على صيانة الطريق الذي حدث فيه هبوط في عدة مواقع، بسبب مرور الناقلات الكبيرة، إضافة إلى وجود مطبّات صناعية كثيرة تؤثر في حركة المرور إلى الأحياء والمرافق العامة والمدارس. وأشار الحميدي إلى أن اللجنة الفنية التي وقفت على الطريق، أوصت بدراسة تحويل مسار مركبات النقل الكبيرة، إضافة إلى سرعة استكمال الأعمال البلدية القائمة حاليا لصيانة الطريق، وعمل ما يلزم لتسهيل الحركة المرورية.



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