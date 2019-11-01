العواد يزور سجن مباحث الحائر

وقف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد على الخدمات التي تقدم لنزلاء سجن المباحث العامة بالحائر، واطمأن على تمتعهم بجميع حقوقهم خلال لقائه بهم، ومدى التزام السجن بمعايير حقوق السجناء التي كفلتها الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة. وتجول العواد خلال زيارته في أرجاء السجن والمكاتب الحكومية وغير الحكومية التي تتابع أوضاع النزلاء، كما اطلع على البيت العائلي الذي يجمع النزلاء بعائلاتهم ولمّ شملهم، وزار المستشفى وأجنحته. عقب ذلك زار مركز محمد بن نايف للمناصحة، واطلع على ما يُقدم من خدمات وبرامج ومبادرات للنزلاء، وتجول في أجنحة المركز.



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