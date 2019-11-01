جامعة جازان: النظام الجديد تحول تاريخي لبلوغ المستقبل



تواصلت ردود الأفعال الإيجابية بعد صدور النظام الجديد للجامعات، والذي أكد معه عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة جازان، أن نظام الجامعات الجديد يعد نقلة تاريخية لا بد منها في مسيرة تطور الجامعات، ويشكّل تحولا جذريا في دور ومهام الجامعات، ويتجاوز كثيرا من التحديات لبلوغ المستقبل المنشود، ويضمن تأدية دورها المنشود في صناعة المعرفة والتنمية والبناء، والاستثمار الأمثل في الموارد المختلفة. وأوضح مدير جامعة جازان الدكتور مرعي حسين القحطاني، أن نظام الجامعات الجديد يعدّ نقطة تحول تاريخي في مسيرة التعليم الجامعي بالمملكة، مشيرا إلى أنه سيثري مختلف الجوانب التعليمية والبحثية، مع التركيز على تنمية الموارد المالية الذاتية، والقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والعلمية، وتميزه بالمرونة والشفافية والحوكمة، مضيفا إلى أنه سيتيح للجامعات لعب دور كبير في عملية التحديث والتطوير، وممارسة دور فاعل في أخذ زمام المبادرة، وصناعة التقدم ونشر المعرفة، والاعتماد على فتح المجال للعقول، والقدرات البشرية بالجامعات. وقالت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة عائشة حسن زكري، إن النظام الجديد يشكل نقطة جوهرية وتاريخية في حاضر ومستقبل الجامعات، وذلك لأداء دور متوائم مع مستجدات العصر، مشيرة إلى أنه يتيح الفرصة لتنمية ميزانيات الجامعات، ومصادر تمويلها الذاتي. وأشار مستشار مكتب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية حسن إسحاق، إلى أن النظام يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر الاستثمار الأمثل للعنصر البشري، إلى جانب ضمان المواءمة بين مخرجات الجامعة السعودية وسوق العمل، موضحا أن النظام يمكّن الجامعات من الاعتماد على مواردها المالية الذاتية. وأضاف وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور صالح مساعد، بأن النظام الجديد يعد نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على معايير التمكين والجودة، ودعمه كفاءة وكفاية النظام الإداري في الحوكمة وفي الإنفاق، مشيرا إلى أن النظام يعزز من تطوير الجوانب البحثية، ويفتح آفاقا جديدة أمام الجامعات لبناء شراكات عالمية، تضمن المنافسة والجودة في الأداء. وبيّن عميد كلية طب الأسنان الدكتور عبدالوهاب الأمير، أن نظام الجامعات الجديد يعدّ بداية مرحلة جديدة لاحتضان فروع الجامعات والكليات الأجنبية، مما يعطي بعدا داخليا للابتعاث، وانعكاسا حقيقيا لمضامين رؤية 2030 في التنظيم الإداري، وسيعزز من مكانة الجامعة وإسهامها في الأبحاث العلمية. وأكد عميد مركز اللغة الإنجليزية الدكتور عبدالله أحمد الزغيبي، أن النظام الجديد للجامعات يُعزز استقلالية الجامعات، وتنمية مواردها المالية وقدراتها البشرية، إلى جانب تنسيق الأدوار بين المكونات الفاعلة والمؤثرة والمستفيدة منه، لخلق نجاحات تواكب رؤية دوت الخليج 2030، وتلبي الطموحات.

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