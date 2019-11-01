السعودية اليوم / الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي للمدن



الأمم المتحدة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

احتفت الأمم المتحدة اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمدن 2019 تحت عنوان "مدينة أفضل لحياة أفضل"، ليسلط الضوء بشكل خاص على موضوع "تغيير العالم: ابتكارات وحياة أفضل للأجيال القادمة" .

ويهدف اليوم العالمي للمدن إلى تعزيز اهتمام المجتمع الدولي بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة على الصعيد العالمي، وتقوية التعاون بين البلدان في تلبية الفرص والتصدي لتحديات التحضر في المدن , إضافة إلى زيادة الوعي بكيفية استخدام الابتكارات الرقمية لتقديم الخدمات الحضرية لتحسين نوعية الحياة وتحسين البيئة الحضرية، وإبراز التقنيات الجديدة التي بمقدورها القيام بإنشاء مدن أكثر شمولية,والبحث عن الفرص لتوليد الطاقة المتجددة في المدن.

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