شكرا لقرائتكم فيديو.. أمير عسير يزور نادي ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-01 فيديو.. أمير عسير يزور نادي ضمك متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها Advertisements قام أمير عسير الأمير تركي بن طلال بزيارة نادي ضمك حيث حضر تدريبات الفريق الأول وذلك لتحفيزهم في الجولات القادمة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقد التقى أمير عسير خلال زيارته لنادي ضمك بالجهاز الفني والإداري واللاعبين.







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