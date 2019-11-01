شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة عبدالرحمن الفيصل يقدمون 27 تصميماً لحدائق عرقة في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الدمام)

قدم 27 طالباً من قسم عمارة البيئة التابع لكلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام مقترحات تصميمية لبعض من حدائق الأحياء بمدينة الرياض والتي تأتي ضمن البرامج الأكاديمية الخاصة بمادة «استوديو التصميم» لطلاب السنة الخامسة.

أوضح ذلك عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور طارق بن إبراهيم الرواف قائلاً إنه من منطلق التعاون بين القطاع الخاص وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لخدمة المجتمع فقد تم الاتفاق بين مكتب الإبداع العربي وقسم عمارة البيئة بكلية العمارة والتخطيط على أن يشارك طلاب القسم في مسابقة تصميمية لخمس من حدائق الأحياء السكنية بمدينة الرياض وهي، قرطبة (1،2) وعرقة والياسمين والربيع.

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وأكد الدكتور الرواف أن هذه المسابقة تهدف إلى تشجيع الأفكار المبتكرة في تصميم الحدائق وتلبية الحاجات الإنسانية في الأحياء من خلال مراعاة سكان الأحياء وما جاورها والتي تتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، بهدف الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن والأحياء السكنية.

وأضاف مشرف السنة الخامسة على مشاريع الطلاب الدكتور عبدالعزيز بن محمد العويِّد أنه تم عمل التقييم الأكاديمي لمشاريع الطلاب حيث تمت مناقشة المشاريع المقدمة من الطلاب للمسابقة وعددها 27 تصميماً موزعة على الأحياء الخمسة المذكورة، حيث شارك في التقييم عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم عمارة البيئة بالإضافة إلى آخرين من خارج الجامعة (الهيئة الملكية بالجبيل) وسيتم في المرحلة التالية عمل التقييم النهائي لتوزيع الجوائز على الفائزين من الطلاب.

وأبان أن هذه التجربة تعتبر تجربة جديدة لعمل تصاميم مقترحة للعاصمة الرياض في الأحياء المتفرقة بمدينة الرياض على سبيل المثال حي عرقة وما له من إرث تاريخي للمنطقة الوسطى وكيفية تعامل الطلاب في المواد التصميمة بإضفاء الحداثة في التصميم والمحافظة على الماضي.

وأضاف الدكتور منتصر بن مسعود العبدالله رئيس قسم عمارة البيئة أن الكلية تحرص كل الحرص على تقديم كل ما من شأنه خدمة المجتمع والتواصل مع الجهات الحكومية لتقديم العروض والتي بدورها تخدم المنطقة على وجه الخصوص وكذلك بلادنا الغالية وهذا ما يعزز دور الطالب تجاه وطنه ويدعمه بما استزاد منه في علمه ودراسته في هذا المجال لرفعة وتطوير مقدرات الوطن وخدماته.