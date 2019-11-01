السعودية | فيينا.. مؤتمر حوار الأديان يناهض خطاب الكراهية

شكرا لقرائتكم فيينا.. مؤتمر حوار الأديان يناهض خطاب الكراهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت العاصمة النمساوية، فيينا، الأربعاء والخميس، أعمال اللقاء الدولي الذي يقيمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، تحت عنوان "دور الدين والإعلام والسياسات في مناهضة خطاب الكراهية"، بمشاركة 200 من القيادات الدينية والإعلامية، خصوصا في مجال شبكات التواصل الاجتماعي وصانعي السياسات في المنظمات الدولية والحكومية.

وأكد الامين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات، فيصل بن معمر، خلال الافتتاح، على أهمية تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية والإعلامية لمساندة صانعي السياسات، والتنسيق المستمر لمواجهة خطاب الكراهية الموجهة ضد الأشخاص أو الجماعات، على أساس دينهم أو عرقهم أو جنسهم أو أي عامل هوية آخر، بوصفها مرتعًا خصباً في فضاء الوسائل الرقمية، مما ساعد على انتشارها وتعاظم أثرها ، ما ساهم بوصول محتواها إلى أكبر قدر من الناس دون أدنى قدر من المساءلة والمحاسبة.

وأضاف: "لقد جلب العصر الرقْمي معه ايجابيات عظيمة وكذلك سلبيات مدمرة لتضخيم الكراهية عن طريق إساءة استخدام تلك الهبة المشتركة العظيمة، ألا وهي اللغة، داعيًا المشاركين إلى دراسة وتبني أفضل السبل لتبني المطالبة باستخدام هبة اللغة من أجل ترسيخ قيم الخير والسلام والعيش المشترك بدلًا من السماح بإساءة استعمالها كوسيلة مدمره لزرع التعصب والتطرف وتسويق الكراهية باستغلال الدين أو السياسة".

وأكد ابن معمر على عزم مركز الحوار العالمي، مواصلة جهوده الداعمة لتقديم وتعزيز البرامج التطبيقية مع الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات في جميع نطاق عملياته في جمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا والمنطقة العربية وميانمار وأوروبا، بهدف مكافحة لغة وموجات الكراهية المتلبسة بلباسات دينيه او سياسيه.

ومن جانبه، أشاد الكاردينال ميغيل أيوسو، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان، بدور مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في تجويد وتطوير ادوات التواصل وبناء الجسور بين الأديان والثقافات، وأوضح أن ما تشهده معظم دول العالم حاليا من تطرف وعنصرية وانتشار لخطاب الكراهية يؤكد أننا بحاجة إلى صناعي السلام.

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وأعرب الرئيس النمساوي السابق، الدكتور هاينز فيشر، عن شكره وتقديره للمركز على أخذ المبادرة في مناقشة هذه القضية الهامة، وهي خطاب الكراهية الذي يقود إلى عزلة دولية والى تنامي الصراعات، لافتاً إلى أن حقوق الإنسان مرتبطة بمحاربة خطاب الكراهية.

فيما أكد مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، على أننا بحاجة إلى تفعيل قِيم التعايش السلمي والحوار والمواطنة المشتركة من أجل مواجهة خطاب الكراهية وتحويلها إلى واقع ملموس، خصوصًا بعدما تفاقمت مخاطر قوى شريرة تزكي نيران الكراهية والتعصب والشقاق والطائفية والتطرف والإرهاب وتعتدي على الكرامة الإنسانية.

وأشار إلى أن المسلمين سجلوا في تجربتهم التاريخية سطورًا ذهبية في التعايش والتعامل الراقي مع المختلفين، ولم يعرفوا هذه النزعة الجاهلية البغيضة من الكراهية أو التمييز القائم على الجنس أو اللون أو حتى الدين، فقد عايشوا أهل الأديان والحضارات والأمم بما لها من ثقافات متنوِّعة وأديان متعدِّدة وأعراف مختلفة.

بينما دعا الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، إلى العمل على وضع قوانين تحمي الأفراد والمجتمعات من آفة خطاب الكراهية، وقال بن بيه: "لقاؤنا اليوم في فيينا ضروري لهزيمة الفكر المتطرف الذي يشوه الأديان".

كما تحدث في الجلسة الافتتاحية ممثل البطريرك الماروني المطران بيتر كرم، وعضو مجلس حكماء المسلمين علي الأمين، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر الشيخ بوعبدالله غلام الله، وممثل بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس المطران ديمتريوس شربك، كبير حاخامات مدينة فيينا شلومو هوفميستر، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء في المغرب الشيخ أحمد العبادي.

وألقى كلمة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالعزيز أحمد السرحان، المستشار الخاص لأمين عام رابطة العالم الإسلامي الذين اكدوا على أهمية الحوار داخل المجتمعات وبين الأفراد وفي وسائل الاعلام المختلفة، والتصدي لخطابات الكراهية بكل اشكالها ووسائلها.