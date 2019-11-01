، "الحائلي": لدينا المال وسنجري تغييرات كبيرة في الفريق بالشتوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد خسارة الاتحاد من الأهلي بثنائية

وعد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد جماهير فريقه بتغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

جاءت تصريحات رئيس النادي عقب هزيمة فريقه مساء اليوم في مباراة "الديربي" أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبخصوص مدرب الفريق قال :" أتواصل مع لاعبين قدامى في العميد من أصحاب الرؤى الفنية الجيدة والمدرب الجديد سيكون مع الفريق في غضون أيام قليلة".

وعن غياب الجماهير قال الرئيس الاتحادي إنه ليس له علاقة بتفريغ المدرجات في ملعب الجوهرة مشدداً على أنه دائماً يقف إلى صف الجمهور الاتحادي.الاتحاد أنمار الحائلي ديربي جدة الأهلي