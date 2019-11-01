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وعد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد جماهير فريقه بتغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
جاءت تصريحات رئيس النادي عقب هزيمة فريقه مساء اليوم في مباراة "الديربي" أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وبخصوص مدرب الفريق قال :" أتواصل مع لاعبين قدامى في العميد من أصحاب الرؤى الفنية الجيدة والمدرب الجديد سيكون مع الفريق في غضون أيام قليلة".
وعن غياب الجماهير قال الرئيس الاتحادي إنه ليس له علاقة بتفريغ المدرجات في ملعب الجوهرة مشدداً على أنه دائماً يقف إلى صف الجمهور الاتحادي.الاتحاد أنمار الحائلي ديربي جدة الأهلي
"الحائلي": لدينا المال وسنجري تغييرات كبيرة في الفريق بالشتويةمحمد السيّد الخليج 365 2019-10-31
وعد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد جماهير فريقه بتغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
جاءت تصريحات رئيس النادي عقب هزيمة فريقه مساء اليوم في مباراة "الديربي" أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وبخصوص مدرب الفريق قال :" أتواصل مع لاعبين قدامى في العميد من أصحاب الرؤى الفنية الجيدة والمدرب الجديد سيكون مع الفريق في غضون أيام قليلة".
وعن غياب الجماهير قال الرئيس الاتحادي إنه ليس له علاقة بتفريغ المدرجات في ملعب الجوهرة مشدداً على أنه دائماً يقف إلى صف الجمهور الاتحادي.
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
11:39 PM
بعد خسارة الاتحاد من الأهلي بثنائية
وعد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد جماهير فريقه بتغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
جاءت تصريحات رئيس النادي عقب هزيمة فريقه مساء اليوم في مباراة "الديربي" أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وبخصوص مدرب الفريق قال :" أتواصل مع لاعبين قدامى في العميد من أصحاب الرؤى الفنية الجيدة والمدرب الجديد سيكون مع الفريق في غضون أيام قليلة".
وعن غياب الجماهير قال الرئيس الاتحادي إنه ليس له علاقة بتفريغ المدرجات في ملعب الجوهرة مشدداً على أنه دائماً يقف إلى صف الجمهور الاتحادي.
، "الحائلي": لدينا المال وسنجري تغييرات كبيرة في الفريق بالشتوية ،
المصدر : الخليج 365
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