، الظهور الأول في الرياض.. "ميسي" يقود الأرجنتين في مواجهة البرازيل ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قائمة " التانجو" الخاصة بفترة التوقف الدولي المقبلة في شهر نوفمبر وشهدت القائمة عودة ليونيل ميسي، الذي انتهت عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لمدة ثلاثة أشهر.
وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل في سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية في الرياض في 15 نوفمبر، قبل أن تواجه الأوروغواي في 18 منه.
ولم يخض " ميسي " أي مباراة مع منتخب بلاده منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة (كوبا أميركا) في 7 يوليو الماضي، وذلك بعد أن تم إيقافه لثلاثة أشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.
وخاضت الأرجنتين أربع مباريات في غياب "ميسي" تعادلت مع تشيلي صفر-صفر وألمانيا 2-2 وفازت على المكسيك 4-صفر والأكوادور 6-1.الأرجنتين ميسي البرازيل سوبر كلاسيكو أمريكا الجنوبية الرياض
الظهور الأول في الرياض.. "ميسي" يقود الأرجنتين في مواجهة البرازيلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-31
أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قائمة " التانجو" الخاصة بفترة التوقف الدولي المقبلة في شهر نوفمبر وشهدت القائمة عودة ليونيل ميسي، الذي انتهت عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لمدة ثلاثة أشهر.
وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل في سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية في الرياض في 15 نوفمبر، قبل أن تواجه الأوروغواي في 18 منه.
ولم يخض " ميسي " أي مباراة مع منتخب بلاده منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة (كوبا أميركا) في 7 يوليو الماضي، وذلك بعد أن تم إيقافه لثلاثة أشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.
وخاضت الأرجنتين أربع مباريات في غياب "ميسي" تعادلت مع تشيلي صفر-صفر وألمانيا 2-2 وفازت على المكسيك 4-صفر والأكوادور 6-1.
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
11:09 PM
أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قائمة " التانجو" الخاصة بفترة التوقف الدولي المقبلة في شهر نوفمبر وشهدت القائمة عودة ليونيل ميسي، الذي انتهت عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لمدة ثلاثة أشهر.
وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل في سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية في الرياض في 15 نوفمبر، قبل أن تواجه الأوروغواي في 18 منه.
ولم يخض " ميسي " أي مباراة مع منتخب بلاده منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة (كوبا أميركا) في 7 يوليو الماضي، وذلك بعد أن تم إيقافه لثلاثة أشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.
وخاضت الأرجنتين أربع مباريات في غياب "ميسي" تعادلت مع تشيلي صفر-صفر وألمانيا 2-2 وفازت على المكسيك 4-صفر والأكوادور 6-1.
، الظهور الأول في الرياض.. "ميسي" يقود الأرجنتين في مواجهة البرازيل ،
المصدر : الخليج 365
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