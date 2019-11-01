محمد بن مسعود - الدمام - بحثا تنفيذ المشروعات التي تُسهم في دفع عجلة التنمية وخدمة المواطنين استقبل رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة عبدالله بن أحمد السهلي مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي. وناقشا خلال الزيارة مشروعات الإسكان بالمركز واحتياج السهي والقرى التابعة له وسبل التعاون المشترك لتقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات التي تُسهم في دفع عجلة التنمية وخدمة المواطن في المركز. وقد ثمّن رئيس المركز أثناء الاجتماع جهود مدير عام الإسكان بمنطقة جازان على التعاون المشترك في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه حفظهم الله. Advertisements السهي صامطة جازان السهي صامطة جازان 01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 12:05 AM بحثا تنفيذ المشروعات التي تُسهم في دفع عجلة التنمية وخدمة المواطنين رئيس مركز السهي بصامطة يستقبل مدير الإسكان بمنطقة جازان رئيس مركز السهي بصامطة يستقبل مدير الإسكان بمنطقة جازان استقبل رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة عبدالله بن أحمد السهلي مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي. وناقشا خلال الزيارة مشروعات الإسكان بالمركز واحتياج السهي والقرى التابعة له وسبل التعاون المشترك لتقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات التي تُسهم في دفع عجلة التنمية وخدمة المواطن في المركز. وقد ثمّن رئيس المركز أثناء الاجتماع جهود مدير عام الإسكان بمنطقة جازان على التعاون المشترك في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه حفظهم الله. الكلمات المفتاحية ، رئيس مركز السهي بصامطة يستقبل مدير الإسكان بمنطقة جازان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مركز السهي بصامطة يستقبل مدير الإسكان بمنطقة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.