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استقبل رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة عبدالله بن أحمد السهلي مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي.
وناقشا خلال الزيارة مشروعات الإسكان بالمركز واحتياج السهي والقرى التابعة له وسبل التعاون المشترك لتقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات التي تُسهم في دفع عجلة التنمية وخدمة المواطن في المركز.
وقد ثمّن رئيس المركز أثناء الاجتماع جهود مدير عام الإسكان بمنطقة جازان على التعاون المشترك في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه حفظهم الله.
السهي صامطة جازان
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 12:05 AM
بحثا تنفيذ المشروعات التي تُسهم في دفع عجلة التنمية وخدمة المواطنينرئيس مركز السهي بصامطة يستقبل مدير الإسكان بمنطقة جازان
استقبل رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة عبدالله بن أحمد السهلي مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي.
وناقشا خلال الزيارة مشروعات الإسكان بالمركز واحتياج السهي والقرى التابعة له وسبل التعاون المشترك لتقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات التي تُسهم في دفع عجلة التنمية وخدمة المواطن في المركز.
وقد ثمّن رئيس المركز أثناء الاجتماع جهود مدير عام الإسكان بمنطقة جازان على التعاون المشترك في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه حفظهم الله.
، رئيس مركز السهي بصامطة يستقبل مدير الإسكان بمنطقة جازان ،
المصدر : الخليج 365
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