شاهد: جدلا واسعا بعد تصوير سعودي ما يجري داخل بار في السعودية

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار جدلا واسعا لبار بار تم إفتتاحه في الرياض، حيث أن جميع الخمور لا تحتوي على كحول و الرقص و التمايل يكون بشروط معينة.

والأمر الذي تم الكشف عنه عن طريق عدد من الفيديوهات المسربة من داخل تلك البارات التي يحصل فيها العجب، حيث نشر ناشط سعودي فيديو جديد من داخل البار وتحدث مع أحد الموظفين هناك عن نوعية الخمور التي يقدمها للسياح في موسم الرياض.

وشرح الموظف الذي أنزل عدد من الخمور الحلال وقال تحتوي فقط على ٤٠ ٪ كحول، و الباقي حلال، في اسلوب ساخر من تسمية البارات بالحلال في السعودية العظمى، وأظهر زجاجة ويسكي تحتوي على ٤٠٪ كحول، وسأله السعودي هل هذه حلال.

ليجيب نعم حلال فيها ماء زمزم في إهانة واضحة وإستهزاء للدين في بلاد الحرمين، ولربما سيخرج تركي آل الشيخ ليبرر ويقول هذا تصرف فردي وسيحاسب من قام بهذا العمل كالعادة بعد كل فيديو.

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الفيديو حصل على الكثير من التعليقات الساخرة لما وصلت إليه بلاد الحرمين من تدمير لكل ما يخص الدين و الحرمين.

في وقت سابق،أعلن القائمون على موسم الرياض 2019 عن افتتاح فعاليات معرض السيارات بتاريخ 21 نوفمبر في كافة محافظات المملكة العربية السعودية بتنظيم من هيئة الترفيه السعودية.