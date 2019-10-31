رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر ربيع الأول 1441 وموعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

يبحث الكثيرون من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومستحقي المساعدات المالية المقطوعة من مؤسسة الضمان تحت رعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن آخر المستجدات حول المساعدة المقطوعة لشهر ربيع الأول لعام 1441-2019، ويتساءلون عن موعد صرف هذه المساعدة، وهل تم الإعلان عنها أو صدر أي تصريح رسمي من الوزارة، ولذلك نقدم لكم معلومات وافية عن كل ما هو جديد حول موعد صرف المساعدة المقطوعة، وعن توفير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط استعلام عن المقطوعة شهرياً وكيفية التقدم بطلب والحصول على الأهلية لمن يملك الشروط الواجب توافرها لحجز رقم وصرف مبلغ المقطوعة له إن كان فرداً أو ربّ أسرة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لعام 1441-2019

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من قبل، عبر تغريدة على حسابها الرسمي التابع لخدمة العملاء وتلقي الاستفسارات والاجابة عليها، تحديد اي موعد من قبلها رسميا او بشكل شهري أو دوري لصرف وإيداع مبالغ المساعدات النقدية المقطوعة لمستحقيها . وأكدت أنه عند اقتراب موعد إيداعها في البنوك المحلية للمستحقين، فبالتأكيد سوف يتم الإعلان عن ذلك وإبلاغ كل المستحقين بذلك من خلال المركز الإعلامي لموقع وزارة العمل الإلكتروني، أو من خلال صفحة الوزارة الرسمية أو من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة تفيد بضرورة التأكد من إيداع وتسليم مبلغ مقطوعة الضمان لصاحب رقم الطلب، ومن هم على قوائم الانتظار

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر ربيع الأول 1441

وتسهيلا على المستحقين أمر متابعة آخر التفاصيل، وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رابط مخصص ومباشر عبر موقعها الالكتروني الرسمي، للاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهرياً لتلقي أي استفسارات، ودراسة كل حالة طلب، وهل تم نيل الاهلية لمن قدموا على المقطوعة في وقت قريب، وبدورنا نقدم لكم رابط الدخول مباشرة على صفحة استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو رقم السجل المدني.