تعرف على طريقة حجز تذكرة ونترلاند لحضور جميع فعاليات موسم الرياض 2019

يبحث الكثيرين من داخل المملكة وخارجها على طريقة حجز تذكرة ونترلاند لحضور أهم فعاليات موسم الرياض 2019 المقامة في المملكة في الفترة من 15 أكتوبر ومستمرة حتى شهر ديسمبر على هامش الفعاليات تُقام الكثير من المهرجانات وعروض الحياة البرية والعروض الفنية التراثية ومهرجان فيراري وفعاليات الصيد والصقور والمزادات وعروض السيارات والمطاعم والمقاهي، ويهدف موسم الرياض لتحويل الرياض إلى واجهة عالمية وتحويل المملكة لمركز سياحي عالمي، مدة المهرجان سبعين يومًا مستمرة على 12 منطقة في المملكة.

طريقة حجز تذكرة ونترلاند

يبحث الكثيرين عن كيفية شراء تذاكر بوليفارد من أجل حضور الفعاليات الجديدة في موسم الرياض أعلنت الهيئة العامة للترفية في وقت سابق أن سعر التذكرة ثابت 100 ريال وغير شامل حضور الفعاليات بعض الفعاليات يتطلب منك الحجز أولًا على موقع الفعالية والبعض الأخر يتطلب الدفع عند الدخول بعد شراء التذاكر من موقع ticketmx من أجل حضور كل الفعاليات الجديدة والملهمة في المملكة، وأتاحت الهيئة أيضًا الحجز على موقع فعالية الرياض. أو عبر التطبيق على نظامي الأيفون والأندرويد ويمكنك من الموقع ذاته تحميل دليل فعالية الموسم للإطلاع على كل الفعاليات موعدها وأماكنها.

من أبرز العروض الجديدة في بوليفارد الرياض عروض كرنفال الرعب مهرجان الرعب أو السيرك المرعب الذي يضم عددًا من الألعاب الممتعة والجميلة، بجانب أفلام السينما يوجد تغطية لعدد من الأفلام الجميلة التي تجذب المواطن والسائح منها فيلم الملك فيصل.