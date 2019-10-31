الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالسعودية عبر بوابة أبشر الجوازات بوزارة الداخلية برقم إقامة الوافد

الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالسعودية، يهتم الكثير من المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك العمال الوافدين بالبحث عن استعلام صلاحية الاقامة في السعودية بعد أن قامت وزاره الداخلية السعودية بتقديم خدمة بوابة أبشر الجوازات النظام الالكتروني الجديد التابع لوزارة الداخلية السعودية حتى يتمكن الوافد أو كل المقيمين في السعودية الاستعلام عن الإقامة بعد الدخول على هذا الموقع من خلال رقم الإقامة، وسوف نعرض من خلال مقال اليوم طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية بالخطوات.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة السعودية

يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الاقامة بعده الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، والقيام بعمل بعض الخطوات اللازمة حتى تتمكن من الاستعلام عن صلاحية إقامتك عند اضافة رقم الإقامة الخاص بك.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة السعودية

يجب الدخول على موقع بوابة أبشر الإلكترونية

تظهر أمامك نافذة جديدة يتطلب منك إضافة رقم الإقامة الخاص بك ثم اضافه الرقم المرئي.

قم بالضغط على أيقونة عرض سوف تظهر لك صلاحية الإقامة الخاص بك، وموعد انتهائها وكذلك موعد تجديدها.

أهمية الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالسعودية

من المهم الاطلاع على موعد انتهاء تجديد الإقامة في السعودية حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية، وبالتالي تتمكن من الاستفادة بجميع الخدمات التي تقدمها لك بوابة أبشر الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وعند وجود أي مخالفة قانونية تتسبب في يعرضك للعقوبة، قد حذرت وزارة الداخلية أنها سوف تقوم بعمل حملة لجميع المخالفين والمنتهكين للحدود، واتخاذ كافه الاجراءات القانونية اللازمة ضده بسبب عدم تجديد الإقامة في موعدها، وبالتالي تفرض رسوم على جميع الوافدين.