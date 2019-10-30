تسجيل موقع نور 1440 استعلام الدرجات في نظام نور برقم الهويه EduWave

تسجيل موقع نور 1440 لمعرفة النتائج بالنسبة للطلبة و الطالبات فى التعليم السعودى يهم فئة كبيرة من المجتمع، وخاصة أولياء الأمور الذى لديهم أبناء فى المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، وينتظرون ظهور النتيجة، ومعرفة درجات أبنائهم ليطمئنوا عليهم،وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية، خدمة نظام نور الالكترونية لتسهيل الحصول على نتائج الطلاب، ومعرفة الجداول الدراسية فى المدارس.

تسجيل موقع نور برقم الهوية 1440

دخول موقع نور بنظام الهوية للحصول على نتائج الامتحانات، لا يحتاج لأن تكون مشترك فى الموقع، أو لديك اسم كلمة مرور.

لكل الطلاب يمكن تسجيل دخول إلى موقع نظام نور من هذا الرابط

سيطلب منك ادخال رقم الهوية و أيضا سيتم ادخال رقم التحقق كما هو مطلوب ثم تنتقل للخطوة التالية

بعد ذلك القيام باختيار إشعار نتيجة الخاصة بطلاب الفصل الدراسي الأول.

يتم اختيار الفصل الدراسي، كذلك نقوم باختيار النظام الدراسي .

سيطلب منك اسم الإدارة التعليمية التابع لها.

ثم يطلب منك بعد ذلك اسم المدرسة الخاصة بك، والصف الذى أنت به، بعد تكتب اسم الطالب.

ثم يتم الضغط على أيقونة استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية، ويمكن الطلاب القيام بطبع نتيجتهم، من خلال الطابعة الخاصة بك.

نظام نور لنتائج الطلاب 1440 برقم الهوية ورمز التحقق.. رابط مباشر

و سنتابع معكم ظهور نتائج الطلاب على موقع نور.تم الاعلان عن نتائج الطلاب على موقع نور.

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نظام نور الاستعلام عن النتائج بالسجل المدني

يمكن لجميع الطلاب معرفة نتائج الطلاب عبر رابط نظام نور الاستعلام عن النتائج بالسجل المدني.

من خلال نظام نور يمكن الاستعلام عن النتائج برقم الهوية دون احتياج لاسم ورقم مرور، وسيعمل الرابط فور ظهور النتيجة فى الساعات القادمة.

حتى يتسنى لجميع الطلبة معرفة موعد ظهور النتيجة يمكن الاشتراك فى خدمة رسائل الواتس اب.

الحصول على النتيجة بدون رقم سرى

تيسيراً على أولياء أمور الطلاب يمكن الوصور الى النتائج على نظام نور بدون رقم سرى من خلال هذا الرابط، وذلك دون الاحتياج إلى استخدام الاسم ورقم المرول، الذى يُطلب عند فتح الموقع، لكن الأن من خلال الرابط السابق ستحصل على النتيجة عن طريق رقم الهوية فقط،و سيتم تفعيل الرابط بمجرد أن يتم الانتهاء من تصحيح اجابات الطلبة ورفع النتيجة على الانترنت.

ترقبوا ظهور نتائج الفصل الدراسى الثانى فى المملكة العربية السعودية على مستوى جميع المدارس فى المرحلة الابتدائية و الاعدادية و الثانوية، حيث يختص موقع نور بجميع نتائج الطلاب فى السعودية لجميع المداراس فى كل محافظات السعودية.