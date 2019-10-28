الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة خلال بوابة وزارة العمل السعودية

تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ممثلةً في مكتب العمل مجموعة من الخدمات الإليكترونية، التي يمكن الاستفادة منها، ومنها خدمة الاستعلام عن موظف وافد بوزارة العمل السعودية، شرط أن يكون للمستعلم حساب على موقع الوزارة الالكتروني، وذلك في ضوء ما تسعى له المملكة من تيسير إجراءات على الوافدين المقيمين على أراضيها، شريطة إتباع ضوابط قانون العمل السعودي.

الاستعلام عن موظف وافد

بعد الدخول على موقع وزارة العمل يختار المستخدم من القائمة الرئيسية التي تظهر أمامه لتصنيف الخدمات الالكترونية خدمة الاستعلام الالكتروني، ثم يجد في أسفل القائمة خيار الاستعلام عن موظف وافد، على المستخدم الضغط عليه، يليه لابد أن يقوم المستخدم بملء البيانات المطلوبة مثل رقم الجواز، أو رقم الإقامة، أو رقم الحدود، ثم يكتب جنسية الوافد الذي يتم الاستعلام عنه، مع مراعاة الدقة في كتابة البيانات عند الاستعلام عن موظف وافد وزارة العمل السعودية.

عقب بعد الانتهاء من ملء البيانات، يكتب المستعلم رقم التحقق، ثم يضغط على مربع البحث حتى تكتمل عملية الاستعلام عن موظف وافد برقم الاقامة أو الجوازات أو الحدود، عن طريق تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية للوزارة.

البوابة الالكترونية لوزارة العمل

لنجاح الاستعلام عن موظف وافد وزارة العمل السعودية لابد من اكتمال عملية البحث، ستظهر للمستخدم كاملة كافة المعلومات المطلوبة عن الوافد وعمله وإقامته، لتظهر المعلومات التالية عن الوافد: اسم الوافد رباعيًا، رقمه، تقييم المنشأة التي يعمل بها، حالة الوافد في العمل، يعمل أم تم الاستغناء عنه، سريان تراخيص المنشأة، مازالت سارية، أم تحتاج إلى تجديد.

تقدم وزارة الداخلية السعودية من جانبها أيضاً عبر موقعها الإلكتروني، خدمة الاستعلام عن وافد جديد، وذلك للتمكن من معرفة موعد وصوله إلى أراضي المملكة، منفذ وصوله، بغرض استقباله فور وصوله ونقله إلى جهة العمل التي استقدمه كفيله للعمل بها.