السعودية اليوم / حرم سمو أمير الشرقية ترعى ملتقى صحة المرأة بالخبر



الخبر 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

رعت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم سمو أمير المنطقة الشرقية أمس، ملتقى صحة المرأة الذي أقيم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر بقاعة ناصر الحقباني، بمشاركة نخبة من طبيبات النساء والولادة من داخل المستشفى وخارجه، وعدد من سيدات الأعمال.

وشهد الملتقى مشاركة واسعة وتوصيات عدة عن صحة المرأة، بالتأكيد على أهمية الكشف الدوري للمرأة ودوره في وقايتها من الإصابة بالعديد من الأمراض خصوصاً هشاشة العظام والسرطان والأورام، ودور الغذاء الصحي المتوازن وأثره على صحة المرأة، إضافة إلى استعراض أحدث الدراسات العلمية المتعلقة بالكشف المبكر عن السرطان والأورام وأفضل الطرق لتشخيصها ومعالجتها.

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10:08ت م

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