سقوط طفل هندي في بئر.. ويومان من محاولات الإنقاذ

يومان مرّا على سقوط الطفل سوجيث ويلسون، الذي لم يبلغ سوى عامين من العمر، في بئر مكشوف بعمق 100 قدم.. سقط أثناء اللعب في قريته نادوكاتوباتي بمقاطعة تاميل الهندية، إذ حاولت فرق الإنقاذ منذ سقوطه، الجمعة، استخراجه وفشلت.





واستدعى إخفاق القوات الوطنية لمواجهة الكوارث في استخراج الطفل، شركة النفط والغاز الطبيعي "ONGC" للتدخل، إذ ستعمل الشركة على حفر حفرة موازية للبئر بعمق 110 قدم وقطر لا يزيد عن متر واحد، سيدخل من خلالها رجال الإطفاء والدفاع المدني لإخراج الطفل من الحفرة.

وبدأت أعمال الحفر صباح الأحد، وأبدى 3 من رجال الإطفاء حتى الآن استعدادهم لدخول الحفرة فور إتمام عمليات الحفر، إلا أن طبيعة الأرض الصخرية أعاقت عمليات الحفر وأبطأتها.





Advertisements

وفي ظل مخاوف على حياة الطفل وصحته أكد فريق من جامعة "آنا" في ولاية تشيناي أن الصبي لا يزال يتنفس، بعد رصده من خلال كاميرا حرارية متخصصة ليلة السبت، تم إدخالها إلى البئر.

كما حاولت الفرق إمداد الطفل بالأكسجين والغذاء، لكن لا يزال الخطر محيطا بالطفل ما لم يتم إنقاذه خلال الساعات القليلة المقبلة.





وكان عمق الفجوة التي سقط فيها الطفل بداية لا تزيد عن 26 قدما، لكن محاولات استخراجه بالحبال أدت إلى انزلاقه لمسافات أعمق.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر" مع حادثة سقوط الطفل، إذ أطلقوا هاشتاق #SaveSujith ناشدوا من خلاله الجهات المختصة بتسريع إجراءات الإغاثة وإنقاذ الطفل في أسرع وقت.



