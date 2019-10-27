أهم معلومات عن تأشيرة مضيف السعودية وطريقة استخراجها عبر بوابة أبشر وكم تكلفة الرسوم

ما هي تأشيرة مضيف ؟ هو السؤال الذي يطرحه الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي ويرغب في معرفة الإجابة عليه الكثير أيضاً، وطريقة الحصول على تأشيرة مضيف، وما هي رسوم تأشيرة مضيف ؟، فمن خلال هذا التقرير المفصل سنتعرف معكم على التفاصيل الكاملة حول “تأشيرة مضيف” التي تعتزم المملكة العربية السعودية إطلاقها وتفعيلها خلال الأيام القليلة القادمة، كما أقرت السعودية أن استخراج تأشيرة مضيف ستكون عبر بوابة أبشر، أو من خلال التطبيق الخاص بها على الجوالات.

تأشيرة مضيف السعودية

تسمح تأشيرة مضيف للمواطن والمقيم باستضافة من يرغبون من الأشخاص على كفالتهم وتصل مدة تأشيرة مضيف في المملكة العربية السعودي إلى 90 يوماً، وتعتزم المديرية العامة للجوازات السعودية ووزارة الحج على إطلاع آلية العمل على تأشيرة مضيف الجديدة.

وتُعد الآلية الجديدة لـ “تأشيرة مضيف” من إحدى الخدمات الجديدة الحديثة التي تسعى وزارة الداخلية السعودية على إطلاقها عبر الجوازات السعودية، حيث ستسمح التأشيرة للقادم إلى الأراضي السعودية حرية التنقل داخل المملكة السعودية والسكن سواء في مسكن مستضيفة أو في فندق.

طريقة الحصول على تأشيرة مضيف

كما أوضحت بعض المصادر السعودية الرسمية، فإن تأشيرة مضيف سيتم استخراجها من خلال موقع بوابة أبشر المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، أو من خلال تطبيق أبشر على الجوالات، وسوف نوافيكم لاحقاً بالطريقة الصحيحة بخصوص استخراج تأشيرة مضيف.

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رسوم تأشيرة مضيف

وفقاً لما تم الإعلان عنه عبر المواقع السعودية الرسمية فيما يخص رسوم تأشيرة مضيف، فإن التكلفة في السنة الواحدة تصل إلى 500 ريال سعودي فقط لا غير، وتمنح التأشيرة إمكانية تكرار الاستقدام لثلاثة مرات في العام الواحد، وذلك من خلال الدخول على تطبيق أبشر وطلب تأشيرة مضيف.

والجدير بالذكر أن تأشيرة مضيف تسمح باستضافة عدد من 3 إلى 5 معتمرين كل عام، وتصدر لهم تأشيرات عبر السجل المدني والمقيم على إقامته، كما مقرر أن تكون تأشيرة مضيف للمقيم للأقارب من الدرجة الأولى كما يُسمح باستضافة من يشاء.