موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ربيع الأول 1441 || رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان

قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية على أنه يجب الإلتزام من قبل المستفيدين من برنامج المساعدة المقطوعة بالإلتزام بتقديم الطلبات والعمل على متابعة موعد الصرف والإيداع في الحسابات التابعة لهم في البنوك حيث يتم فحص الرقم الخاص بالطلب قبل تنزيل الراتب في البنك سوف نتعرف على الموعد المقرر لصرف الحساب الخاص بالمساعدة المقطوعة لشهر نوفمبر القادم.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر ربيع الأول

يتم الدخول للموقع الرسمي الخاص بـ وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية حيث يتم العمل على الإستعلام عن الموعد القادم لنزول الراتب وهو الرابط الوحيد الخاص بالمساعدة المقطوعة، وسيتم صرف المساعدة المقطوعة يوم 10 من نوفمبر القادم وسيكون موافق يوم 12 ربيع الأول 1441 حيث أن الموعد يكون كل شهر في اليوم العاشر ويكون قبل أو بعد الموعد المحدد في حالة وجود عطلة رسمية أو إجازة للعيد أو غير ذلك حيث يتم العمل على تحديد اليوم من خلال وزارة العمل ويتم تنزيل الراتب في حسابات البنوك ليتم العمل على صرفها من جانب المستفيدين.

برنامج المساعدة المقطوعة

يعتبر من أهم المبادرات التي قامت بها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من أجل مساعدة الأسر المحتاجة في المملكة العربية السعودية لتكون يد العون لهم ليمكنهم مواجهة ظروف الحياة القاسية ويمكنهم تناول الطعام وإكمال تعليم الأبناء وسد تكاليف المعيشة التي أصبحت صعبة للغاية ولذلك يتم العمل على صرفها كل شهر للأسر التي تحتاج ذلك والتي يوجد بها أيتام ومحتاجين وأيضا للمطلقات والأسر التي ليس لها عائل أو بها سجين ويعانون من العجز المادي.