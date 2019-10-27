أبشر توظيف jobs .. اليوم بدء تسجيل وظائف الأمن العام العسكرية السعودية تعرف على الشروط ورابط التقديم

أعزائي الكرام سوف نوفر إليكم في هذا المقال رابط الدخول إلى أبشر توظيف jobs الإلكتروني لمعرفة جميع الوظائف المتوفرة في الوقت الحالي، وكذلك التعرف على نتائج القبول الخاصة للمتقدمين على الوظائف العكسرية المنشورة سابقاً

أبشر توظيف jobs

منصة أبشر أتاحت فرصة التوظيف، حيث سوف يتم البدء في فتح باب التسجيل اليوم الأحد الموافق 27/10/2019، وسوف يكون التعيين من خلال المؤهل الدراسي الخاص بالمتقدم، ولذلك سوف نوفر إليكم اليوم الرابط الخاص بمنصة ابشر للوظائف العسكرية والتوظيف الرسمي بوزارة الداخلية.

لماذا أطلقت منصة أبشر للتوظيف

تم انطلاقها من قبل وزارة الداخلية، إذ أن هدفها هو أن يتحقق إستفادة كبيرة من الوظائف العسكرية المتوفرة لديها، ولكي يستفيد البعض من الأشخاص من وظائف وزارة الداخلية حيث يستفيد جميع القطاعات المختلفة من الإعلانات الوظيفية المتوفرة بالمنصة.

ومن تلك القطاعات المديرية العامة لحرس الحدود، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أو المديرية العامة المباحث، بالعلاوة إلى المديرية العامة للجوازات أو أمن المنشآت وغيرها من القطاعات التي تستفيد من المنصة، وهناك عدة خطوات يجب اتباعها للتقديم وتكون كالتالي :

أولاً :- تسجيل الدخول على رابط أبشر توظيف jobs .

ومن ثم يتوجب على المتقدم أن يقوم بإدخال بياناته بالكامل.

ثم يقدم الشهادة الحاصل عليها، وللمعرفة الموقع هو لا يتيح للمتقدم أن يتقدم في عدة وظائف بنفس القطاع، لآن مسموح له وظيفة واحدة.

الوظائف المتاحة

تم الإعلان عن الوظائف التالية :-