متابعة خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة للمقيمين في السعودية عبر رابط absher.sa

شهدت الفترة الأخيرة عمليات بحث حول خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، التي توفرها منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية حيث أصبح من السهل الآن الاستعلام عن أقامة وافد في الجوازات السعودية للاطلاع علي موعد انتهائها ومدة صلاحيتها وذلك عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لكي حتي لا تطبق العقوبات التي تصل إلى الترحيل خارج المملكة من قبل وزارة الداخلية السعودية حيث يمكن الاستفادة من خدمات أبشر علي شبكة الأنترنت بكل سهولة عبر الموقع الرسمي للوزارة، كما سهلت الوزارة وقطاع المديرية العامة للجوازات بالمملكة إجراءات استخراج الإقامات لجميع المقيمين وايضا الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط، واﻻستعلام العام عن البصمة وخدمة الاستعلام العام عن حالة تأشيرة خروج وعودة التابعة خدمة التاشيرات الالكترونية التي تتبع قطاع الجوازات بالمملكة، وذلك حتي تسهل الأمر علي جميع المقيمين والوافدين بالاراضي الحجازية وذلك من اجل توفير الوقت والجهد عليهم في الذهاب الي مقرات الوزارة المنتشرة في العديد من المناطق بالمملكة، حيث يمكن الدخول عبر هذه المنصة الإلكترونية من اجل التاكد من صلاحية اقامة وافد وايضا المرفوع عليها النظام الحكومي المعروف بـ برنامج ابشر السعودي الموجود به العديد من الخدمات الحكومية الاخري.

سوف نوضح لكم متابعي اعرف نيوز خطوات الاستعلام عن الاقامة في السعودية حيث يقدم الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية بشكل مجاني حيث فرضت الوزارة رسوم علي تجديد الاقامة وحتي لا تتعرض لأي مشكلة قانونية من قبل الدوريات الشرطية التابعة للوزارة والمنتشرة في الكثير من المناطق يجب علي المواطن المغترب دفع الرسوم المقررة لكي يقوم بسداد قيمة رسوم الإقامة بعد الاستعلام عن تاريخ انتهاءها من اجل الحصول علي بطاقة الإقامة الجديدة التي لديها صلاحية لمدة عام والتي تقدر ثمنها ما بين 500 حتي 650 ريال سعودي، من خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم خطوات استعلام عن مدة صلاحية الإقامة حتي نسهل الأمر علي الجميع.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

نبحث في محرك البحث عن رابط الدخول علي بوابة أبشر الإلكترونية

اخت الاستعلامات الالكترونية من قسم الجوازات من اجل كتابة البيانات الخاصة بك بالمربعات الفارغة كما واضح بالصورة التالية.

الضغط علي زرار عرض كما هو موضح بالصورة التالية.

للاطلاع علي تاريخ إصدار هوية مقيم وتاريخ انتهائها يجب اتباع الخطوات التي قمت بشرحها لكم بعالية حيث يقوم المستعلم بكتابة رقم الإقامة الخاصة بالعامل أو الموظف الوافد بالخانة المخصصة بشكل صحيح، بعدها سنقوم بالانتظار قليلا حتي نستعلم عن معرفة كافة المعلومات الخاصة ببطاقة الإقامة والتي تظهر فيها لنا بيانات تتعلق بالمقيم المواطن المغترب بشكل الكتروني، والتي تبين بان البطاقة سارية أو منتهية ففي حالة ظهور النتيجة بان البطاقة منتهية يلزم عليك التوجه مباشرة إلي المديرية العامة للجوازات السعودية من اجل سداد رسوم الإقامة حتي تحصل علي الجديدة مباشرة.