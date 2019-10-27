كيفية التاكد من صلاحية اقامة وافد عبر موقع أبشر الالكتروني وزارة الداخلية لدفع رسوم تجديد الإقامة

نوضح لكم كيفية التأكد من صلاحية الإقامة وافد عبر بوابة وزارة الداخلية السعودية الخدمات الالكترونية، حيث يمكن الاستعلام عن صلاحية الاقامة بكل سهولة عن طريق استخدام رقم الاقامة من خلال شبكة الانترنت، حيث توفر بوابة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات الاخري مثل تصاريح السفر لأحد أفراد الأسرة والتبليغ عن تغيب العمالة المنزلية وتمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين، وتفويض استلام القادمات للعمل ونقل الخدمات كل هذه الخدمات بالتعاون مع وزارة العمل السعودية.

في حالة تأخر المقيم تجديد الاقامة في الوقت الرسمي سوف يتعرض للمساءلة القانونية من قبل السلطات السعودية، لكي يتفادى أي شخص مقيم من دفع الغرامات وايضا العقوبات التي تفرضها وزارة الداخلية على جميع المقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية يمكن الانتهاء من إجراءات دفع رسوم تجديد الاقامة عقب الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة.

كيفية التاكد من صلاحية الاقامة وافد

الدخول علي موقع أبشر الرسمي تسجيل الدخول.

الضغط على الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

من ثم نختار خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

كتابة رقم الإقامة والرمز المرئي.

النقر علي ايقونة بحث.

بعدها سوف يبحث رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين في السعودية عن نتيجة البحث برقم الاقامة لظهور المعلومات المراد المتعلقة بتاريخ انتهاء اقامة الوافد بالتاريخ الميلادي والهجري، كما توفر البوابة الالكترونية أبشر الجوازات العديد من الخدمات الاخري مثل الموضحة لكم بالنقاط التالية.