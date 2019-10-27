اخبار السعوديه

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي “المساعدة المقطوعة” شهر ربيع الأول 1441 برقم الهوية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يبحث كثير من المواطنين السعوديين عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول 1441، حيث أن هذه المقطوعة يتم صرفها تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لكي تساعد المواطنين على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب مرحلة الإصلاح الاقتصادي التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، فتعتبر هذه المساعدة هي دعم من الحكومة للمواطنين من أجل ضمان حياة كريمة لمواطنيها.

صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي شهر ربيع الأول 1441

يرجى العلم أنه لا يوجد موعد أو تاريخ محدد لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث يتم إيداع المبالغ الخاصة بها بصورة مفاجئة بأوامر من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد أن يتم إيداعها يتم الإعلان على الصفحة الرسمية للوزارة فوراً بنزول المساعدات المقطوعة في حساب المستفيدين، على أن يكون أن أخبار يتم تداولها على المواقع الغير رسمية فهي ما إلا شائعات وأخبار غير صحيحة.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي شهر صفر 1441

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

يستفيد المواطنين في المملكة العربية السعودية من مقطوعة الضمان الاجتماعي في حالة توافر مجموعة من الشروط، ومنها أن يكون عمر المتقدمين عليها 35 سنة أو أكثر من ذلك، وألا يكون لديه عمالة مهنية، وتصرف هذه المساعدات للأسر ذات الدخل المتوسط أو المحدود، ويجب ألا يمتلك المتقدم على هذه المقطوعة سجلات تجارية، فإذا كانت هذه الشروط متوفرة في هذا الشخص يمكنه التقديم للحصول عليها، والحصول عليها في المواعيد المحددة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا