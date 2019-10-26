اليكم رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين برقم الاقامة من خلال بوابة أبشر الالكترونية

نسبة البحث مرتفعة جدا حول خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين حيث هناك عدد كبير من العاملين بالمملكة يبحثون عن خدمة استعلام عن صلاحية اقامة مقيم حيث تعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات المجانية التي توفرها وزارة الداخلية عبر بوابة أبشر الإلكترونية على شبكة الإنترنت من أجل التأكد من صلاحية الإقامة بشكل الكتروني، حيث سنعرض عليكم من خلال هذا المقال المبسط طريقة استعلام عن اقامة وافد وذلك من أجل الاطلاع علي مدة الإقامة ومدى صلاحيتها وموعد انتهائها ففي حالة تأخر عن تجديد الاقامة في الوقت المحدد لها سوف يتعرض المتأخر لدفع الغرامات والعقوبة القانونية، فعبر موقع اعرف نيوز الاخباري الذي يعتبر منصة اخبارية جديدة تهم المقيم بالأراضي الحجازية، لذلك سنوفر لحضراتكم كيفية الاستعلام برقمها فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور القادمة.

جميع العاملين الوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية مرتبطين بعقود عمل مع العديد من المنشآت والشركات حيث يمكنهم الدخول على نظام أبشر الإلكتروني من أجل التأكد من صلاحية الإقامة، كما يوفر موقع وزارة الداخلية السعودية أكثر من ألف خدمة حكومية اخري بشكل الكتروني، وذلك لكي تنجز كافة الاجراءات في تخليص جميع الوثائق والمستندات عبر شبكة الانترنت، حيث يمكن استخراج الإقامات والتأشيرات والرخص الخاصة بالقيادة وغيرها من الأوراق الحكومية وانت في منزلك بدون الحاجة للذهاب إلى مكاتب وزارة الداخلية المنتشرة في العديد من المناطق حول محافظات السعودية.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين

من أجل تجديد بطاقة الاقامة الخاصة بهم قبل انتهاء موعدها بشكل رسمي ،وذلك عن طريق وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية بالمملكة حيث قامت السلطات السعودية برفع العديد من الخدمات الجديدة على موقع أبشر الإلكتروني للأحوال المدنية حيث يتمكن جميع المواطنين السعوديين والوافدين المقيمين بالأراضي الحجازية من اجل انهاء كافة الاجراءات بشكل سهل وسريع، كما توفر خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وافد وذلك من أجل مراجعة البيانات الخاصة بالبطاقة لمعرفة موعد انتهاء والمدة المتبقية لها دفع كافة الرسوم المالية بشكل مجاني بدون الحاجة للذهاب إلى مكاتب مصلحة الجوازات وذلك عن طريق شبكة الانترنت حيث يقوم المستعلم بالبحث عنها برقم الاقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز الخاص بالمقيمين .

في نهاية موضوعنا نرفق لكم موقع أبشر السعودي الجديد حتى نتمكن جميع المواطنين وأيضاٌ المقيمين بالمملكة بالدخول علي رابط خدمة استعلام عن صلاحية إقامة مقيم حتى يستطيع صاحب العمل من كافة التفاصيل الخاصة بصلاحية الإقامة للاستعلام عن كافة الأمور التي يبحثون عنها، حيث هناك الكثير من الخدمات الاخري سوف نقوم بتسليط الضوء عليها خلال المقالات الاخري التي سوف نقوم بكتابتها لكم مستقبلا فرجاءً منكم متابعتنا بشكل مستمر.