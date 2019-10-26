السعودية اليوم / سفير الأردن لدى المملكة يكرّم الإعلاميين المشاركين في احتفاء "ملتقى النشامى الأردني" بالمملكة



الرياض 27 صفر 1441هـ الموافق 26 أكتوبر 2019م واس

كرّم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد، اليوم، عدداً من الإعلاميين والإعلاميات المشاركين في الحفل الذي أقامه "ملتقى النشامى الأردني" مؤخراً بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وأشار السفير الكايد في كلمة له خلال الحفل إلى عمق العلاقات

من جانبه، أعرب المستشار باللجنة الإعلامية التطوعية خضر خالد، عن شكره للسفير الكايد لما تحقق من إنجازات خلال فترة توليه منصبه، وتوطيد أواصر العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعربت رئيسة اللجنة الإعلامية التطوعية الدكتورة جواهر العبدالعال من جهتها، عن سعادتها بهذا التكريم، مقدمة شكرها وتقديرها للإعلاميين والإعلاميات على جهودهم لإنجاح ملتقى النشامى الأردني بالمملكة.

وفي ختام الحفل، أقيمت حلقة حوار بين المسؤولين والإعلاميين، ثم جرى تكريم الإعلاميين واللجنة الإعلامية.

// انتهى //

20:37ت م

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الرياض 27 صفر 1441هـ الموافق 26 أكتوبر 2019م واسكرّم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد، اليوم، عدداً من الإعلاميين والإعلاميات المشاركين في الحفل الذي أقامه "ملتقى النشامى الأردني" مؤخراً بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وأشار السفير الكايد في كلمة له خلال الحفل إلى عمق العلاقات السعودية الأردنية ومتانة جذورها، مشيداً بالدور الإعلامي للبلدين في إنجاح الحفل.من جانبه، أعرب المستشار باللجنة الإعلامية التطوعية خضر خالد، عن شكره للسفير الكايد لما تحقق من إنجازات خلال فترة توليه منصبه، وتوطيد أواصر العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأعربت رئيسة اللجنة الإعلامية التطوعية الدكتورة جواهر العبدالعال من جهتها، عن سعادتها بهذا التكريم، مقدمة شكرها وتقديرها للإعلاميين والإعلاميات على جهودهم لإنجاح ملتقى النشامى الأردني بالمملكة.وفي ختام الحفل، أقيمت حلقة حوار بين المسؤولين والإعلاميين، ثم جرى تكريم الإعلاميين واللجنة الإعلامية.// انتهى //20:37ت م0121

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.