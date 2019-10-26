إطلاق مهرجان الألوان في السعودية لأول مرة

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور عديدة لآلاف من الشبان والفتيات من السعوديين وهم يحتفلون بمهرجان الألوان لأول مرة في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتجمع الآلاف في منطقة البوليفارد وهي إحدى المناطق الرئيسية في الموسم المخصصة للفعاليات وتقع عند تقاطع طريق الأمير تركي الأول، مرتدين سترات باللون الأبيض وتحمل شعار سباق الألوان الترفيهي.

وانطلق المتسابقون من دون تحديد زمن محدد للوصول، بينما يتعرضون لرش الألوان الزاهية خلال مسيرهم، الذي يتوقفون فيه مرارًا لالتقاط الصور قبل الوصول للنهاية والحصول على ميدالية تذكارية، بغض النظر عن توقيت الوصول.

وجاءت هذه الفعالية تحت اسم "أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض"، ضمن فعاليات موسم الرياض، فيما يبلغ عدد المشاركين في المهرجان أكثر من 15 ألف مشارك، حيث يأتي تنظيم السباق في الرياض بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى في محافظة الخبر، وفقاً لموقع سبوتنيك

ويعتبر سباق الألوان الترفيهي في السعودية، هو واحد من مئات الفعاليات الترفيهية والفنية التي أقيمت خلال موسم الرياض، الذي يقام على مدى 70 يومًا، بين 11 أكتوبر/تشرين الأول و15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.