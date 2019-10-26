حالة الطقس اليوم السبت 27-2-1441 ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة مناطق ومدن السعودية

يترقب الكثيرون معرفة حالة الطقس اليوم السبت 27 صفر 1441 هجرية، الموافق 26 أكتوبر 2019، وذلك بعد موجة الأجواء السيئة التي ضربت المملكة خلال الساعات الماضية، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أمس، الجمعة، أن توقعات الطقس اليوم تشير إلى هطول أمطار رعدية غزيرة ويصاحبها رياح نشيطة تقل معها الرؤية وخاصة في مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، والأطراف الشمالية من منطقة الشرقية، القيصومة، وحفر الباطن، وأيضاً على منطقة مكة تشمل الأجزاء الجنوبية الساحلية منها.

حالة الطقس اليوم

وأكدت هيئة الأرصاد تكاثر السحب الرعدية، مصحوبة برياح نشيطة، في جازان، وعسير، والباحة، مع تكون الشبورة المائية خلال الساعات المتأخرة من الليل وتمتد حتى ساعات الصباح وخاصة في المناطق الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية، أما عن حالة البحر الأحمر، فيصل ارتفاع الموج إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية في المناطق الشمالية والوسطى، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية في المناطق الجنوبية من البحر.

درجات الحرارة المتوقعة في السعودية

بالنسبة حالة الخليج العربي، فإن ارتفاع الموج يصل إلى متر ونصف، والرياح السطحية أغلبها شمالية شرقية إلى شرقية وتصل سرعتها إلى 20 إلى 40 كم/ساعة، أما عن درجات الحرارة المتوقعة في مختلف مدن ومناطق المملكة فهي كالتالي: