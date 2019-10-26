الصحة السعودية تمنع بيع الفول السوداني بجميع المدارس الابتدائية

صرحت وزارة الصحة السعودية، امس الاربعاء، بأنه تم حظر بيع منتجات الفول السوداني في كافة مدارس المرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية.

وتابعت الوزارة، عبر بيان لها على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأن السبب وراء اتخاذ هذا القرار هو لأن الفول السوداني يعد من أشهر مسببات الحساسية عند الأطفال، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن أي مخافات لهذا القرار على الرقم المخصص للبلاغات الصحية هو “937”.

تحرص وزارة الصحة بشكل كبير على تقديم النصائح والتوجيهات إلى مواطنيها، وذلك حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.