موعد صرف دفعة مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول 1441 وشروط استحقاقها لمحدودي الدخل

يتصدر موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441 محركات البحث، وذلك لرغبة جميع المستفيدين في التعرف على موعد الصرف، وذلك لتقوف صرف الدعم منذ فترة، وطالب المستفيدين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعادة صرف الدفعات مرة ثانية، وبالفعل استجابت الوزارة لمطالب المستفيدين وأعلنت عن اقتراب صرف دفعة الاستحقاق من مقطوعة الضمان الاجتماعي، مع العلم أن الأولوية في الصرف تعود للمستفيدين الأقدم فالأحدث، ويتم إيداع دفعة الاستحقاق في الحساب البنكي الخاص بالمواطن.

مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441

مقطوعة الضمان الاجتماعي والمعروفة باسم المساعدة المقطوعة، هي مبلغ مالي مقدم من قبل حكومة المملكة السعودية لجميع الأشخاص الذين لديهم معاش بالضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط التي وضعتها الوزارة، وفي الفترة الأخيرة تم تداول مجموعة من الأخبار التي تفيد بمواعيد محددة عن صرف المقطوعة، ولكن أعلن الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن عدم صحة تلك الأخبار، كما صرحت بأن مقطوعة الضمان الاجتماعي هي مساعدات مالية غير ثابتة، فهي غير شهرية أو حتى سنوية، وأنها سوف تعلن عن موعد الصرف من خلال حسابها الرسمي، كما دعت المواطنين بعدم الانسياق خلف أية أخبار غير المنشورة على هذا الحساب.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي