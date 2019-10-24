بات الأمر سهلا جدا للدخول علي موقع موقع وزارة الخارجية السعودية لتسجيل طلب تأشيرة زيارة بشكل إلكتروني، لذلك يمكن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز فقط عن طريق منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية علي شبكة الأنترنت، لذلك سوف نشرح لحضراتكم خطوات الاستفسار حتي نسهل الأمر علي جميع المواطنين والمقيمين بداخل وخارج الأراضي الحجازية، وذلك من اجل الاطلاع علي صلاحية التأشيرة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز فقط

يمكن البحث عن طلب مقدم بكل سهولة من خلال إتمام هذا الأجراء الإلكتروني الذي سوف نقوم بتوضيحه لكم من خلال الدخول علي الرابط الرسمي لوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية علي اللينك الموضح لكم آدناه.

الدخول علي منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية (إنجاز).

البحث عن نوع التأشيرة كما هو موضح بالصورة التالية.

كتابة رقم الطلب.

كتابة رقم جواز السفر

إدخال كود الصورة المكون من مجموعة أرقام.

النقر علي أيقونة استعلم.

عقب الانتهاء من إدخال البيانات سوف يبحث الموقع الإلكتروني عن النتيجة علي الفور، وسوف تظهر معلومات التأشيرة بشكل مفصل، وهنا يمكن طباعة التأشيرة وذلك من اجل الحصول علي موافقة من خلال ختم الرسمي من قبل الجوازات السعودية، كما توفر بوابة أنجاز الإلكترونية العديد من الخدمات الأخري سوف نقوم بتوضيحها لكم مستقبلا ان شاء الله في الشروحات القادمة.