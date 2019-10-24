السعودية اليوم / الترفيه تطلق مهرجان الألعاب في واجهة الرياض بـ 500 لعبة جديدة



الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

انطلقت فعاليات مهرجان الرياض للألعاب اليوم الذي تحتضنه منطقة واجهة الرياض لمدة 8 أيام خلال الفترة من 24 وحتى 31 اكتوبر .

وأوضح مدير عام موسم الرياض عبدالكريم بن أحمد العقيل لـ "واس " أن المهرجان يعتبر حدث بارز في تاريخ صناعة الألعاب بالمنطقة العربية، وله أهمية استثنائية لكونه يحتضن كبرى شركات الألعاب حول العالم في قلب العاصمة الرياض وذلك للمرة الأولى في المملكة، مشيراً إلى أن المهرجان يتميز بوجود أكثر من 2500 نوع من الألعاب من بينها 500 لعبة جديدة ولأول مرة تتواجد في المملكة، مشيراً إلى أنه يحتضن ايضاً 10 ألعاب عالمية.

ولفت العقيل الانتباه إلى وجود 2140 منظما من السعوديين والسعوديات يتواجدون في المهرجان بهدف خدمة جميع الزوار بكافة فئاتهم، كاشفاً إلى أن موقع المهرجان تبلغ مساحته 20000 متر مربع تتجاوز طاقته الاستيعابية 50 ألف شخص يومياً.

يشار إلى أن مهرجان الرياض للألعاب يُعد جزءا من فعاليات موسم الرياض والذي يستمر على مدى 70 يوماً متواصلة خلال الفترة من 11 اكتوبر إلى منتصف ديسمبر إذ يشهد العديد من الفعاليات الترفيهية تتجاوز 100 فعالية موزعة على 12 موقعاً في مختلف أنحاء العاصمة الرياض.

ويهدف موسم الرياض إلى دعم البنى التحتية للترفيه بالرياض والارتقاء بقطاعي السياحة والترفيه المحليين، بالإضافة إلى تحويل المملكة لتصبح إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية في العالم، وتعزيز تواجها على خارطة السياحية والترفيه العالمية.

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17:05ت م

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