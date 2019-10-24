السعودية اليوم / 40 مشروعاً في ملتقى العمل التطوعي بعسير



أبهـا 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

اختتمت أمس فعاليات الملتقى الأول للعمل التطوعي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، بمشاركة إدارات التعليم في المملكة، وبحضور الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور سعود المتحمي، ومدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني .

وأكد الجوني خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة على الأهمية التربوية والوطنية ، من خلال بناء شخصيات الطلاب المشاركين وزملائهم ، ليسهموا جميعاً في بناء الوطن بما يتوافق مع رؤية المملكة لبناء المجتمع، منوهاً بإيمان الإدارة العامة للتعليم في المنطقة بأن العمل التطوعي يشكل رافداً هاماً في تنمية الوطن.

من جانبه أشاد المتحمي بفكرة عقد هذا اللقاء لتأصيل العمل التطوعي في نفوس النشء، موضحاً علاقة التطوع بشغف العمل والاندماج فيه برغبة، مؤكداً أن للعمل التطوعي عنصرين هامين هما حُب ذلك العمل وبذل الجهد والوقت له، مشيراً إلى أن الكثير من الجامعات العالمية تُعير العمل التطوعي أهمية كُبرى عند قبولها للطلاب الملتحقين بها، وتجعله من ضمن معايير القبول لديها .

إلى ذلك ثمّن مشرف النشاط الاجتماعي بوزارة التعليم مهدي بن عبدالله ، استضافة تعليم عسير للقاء، لافتاً إلى التوجه الإستراتيجي الذي تنتهجه الوزارة لتعزيز أهداف العمل التطوعي وَفْق رؤية واضحة، مبيناً أن اللقاء الأول للعمل التطوعي يعمل على مسارين متوازيين، هما المسار التنافسي والمسار التدريبي، وأن اللقاء الأول في عسير استقبل 40 عملاً تطوعياً من جميع إدارات التعليم المشاركة، فازت خلاله ثلاث إدارات تعليمية في المستويات " الذهبي والفضي والبرونزي "

إلى ذلك أعلنت لجان التحكيم نتائج مسار العمل التطوعي المدرسي على النحو التالي : (المستوى البرونزي) حصل عليه الطلاب : ريان الفرج من محافظة بريدة ( الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم )، وأسامة حمود الخيبري من إدارة تعليم محافظة ينبع، وخالد علي المسعري من إدارة تعليم الليث ، فيما حصد (المستوى الفضي) الطلاب : ناصر محمد الشمراني ، من إدارة تعليم بيشة ، وسلمان صالح الحربي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ، وإبراهيم خالد الصوينع من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ، وحقق (المستوى الذهبي) محمد هاشم علوي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ، وعلي محمد عبدالله من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، وعبدالرحمن عبد الواحد المزروع من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية .

وأسفرت نتائج مسار النادي التطوعي المدرسي عن فوز فريق وادينا التطوعي بثانوية الوادي الأهلية من إدارة تعليم محافظة وادي الدواسر ، ونادي الواحة بثانوية واحة المعرفة بمحافظة عرعر من الإدارة العامة لمنطقة الحدود الشمالية ، ونادي العمل التطوعي بثانوية أنس بن مالك بمحافظة سبت العلاية من إدارة التعليم بمحافظة بيشة في " المستوى البرونزي " ، أما " المستوى الفضي " فحاز عليه نادي عون التطوعي بثانوية الملك عبدالله من إدارة تعليم محافظة المخواة ، ونادي اليمامة بمتوسطة اليمامة التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة ، ونادي ديم بثانوية الأمير عبدالمجيد التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ، فيما حقق " المستوى الذهبي " نادي رياض التطوع بثانوية الابتكارية من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ، ونادي ساعد التطوعي بثانوية حنين التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، وفريق بناء التطوعي بثانوية الريان بمحافظة بريدة التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم .

واختتم الحفل بتكريم لجنة التحكيم وشركاء النجاح الداعمين والرعاة للقاء وتكريم الإدارات التعليمية الفائزة في المستويات الثلاثة.

// انتهى //

16:12ت م

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