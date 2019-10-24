محمد بن مسعود - الدمام - بعد مطالبات بضبطه عقب مقطع الفيديو المتداول علمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية قبضت على مقيم آسيوي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتصوير نفسه حاملاً معه وردة ويتعمد تصوير موظفة. وكان مقطع الفيديو قد تم تداوله مع مطالبات بالقبض على المقيم؛ لما أظهر من إشارات للتحرش بالموظفة.الجهات الأمنية 24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 03:45 PM بعد مطالبات بضبطه عقب مقطع الفيديو المتداول Advertisements القبض على الآسيوي مصوّر الوردة والموظفة 0 4 10,076 القبض على الآسيوي مصوّر الوردة والموظفة علمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية قبضت على مقيم آسيوي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتصوير نفسه حاملاً معه وردة ويتعمد تصوير موظفة. وكان مقطع الفيديو قد تم تداوله مع مطالبات بالقبض على المقيم؛ لما أظهر من إشارات للتحرش بالموظفة. الكلمات المفتاحية ، القبض على الآسيوي مصوّر الوردة والموظفة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على الآسيوي مصوّر الوردة والموظفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.