السيرة الذاتية لوزير الخارجية الجديد الأمير فيصل بن فرحان

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًّا بإعفاء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية.

وجاءت السيرة الذاتية لوزير الخارجية الجديد كما يلي:

من 1996- 1998 م شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتشغيل والصيانة.

ومن عام 2001- 2013 م كان ممثلًا لشركة «بوينج» في مجلس إدارة شركة السلام لصناعات الفضاء ونائبًا لرئيس المجلس ومن ثم رئيسًا لمجلس الإدارة.

وأصبح شريكًا مؤسّسًا ورئيسًا لمجلس إدارة شركة شمال للاستثمار حتى 2017.

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وفي2017 م عمل مستشارًا بمكتب سمو ولي العهد حتى تعيينه مستشارًا في وزارة الخارجية.

وفي الفترة من 2018- 2019 م عمل كبير المستشارين بسفارة المملكة في واشنطن.

وفي العام الحالي2019 م عمل سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، حتة تم تعيينه الأربعاء 23 أكتوبر 2019 وزيرًا للخارجية.

والأمير فيصل منذ 2017م حتى تاريخه هو عضو بمجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية.